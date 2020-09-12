Boluspor-Keçiörengücü: 0-1

12 Eylül 2020 Cumartesi, 18:41

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz (xxx), Selahattin Altay (xxx), Ferdi Karadoruk (xxx)

BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Mosquera (xxx)- Mutlu (xx)(Dk.81 Muhammed), Ali (xx), Fethi (xx), Muhammed (xx), Melih (xx)(Dk.66 Gökhan xx), Mustafa (xx), Burak (xx)(Dk.66 Oğuzhan xx), Bekir (xx), Marlinho (xx)(Dk.46 Mihajlovic (xxx), Poepon (xx)(Dk.46 Mertan Caner xx)

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin (xxxx)- Abdulkadir (xxx), Fatih (xx), Samet (xx), Soner (xxx), Cem (xx)(Dk.88 Barış Alper), Burak (xxx) (Dk.73 Oğuzhan Erdoğan xx), Süleyman (xxx), Uğur (xx), Dialiba (xxxx)(Dk.88 Alabi) Kone (xxx)(Dk.66 Mustafa Tahir xx)

GOL: Dk. 56 Cem (Ankara Keçiörengücü)

SARI KARTLAR: Ali Keten, Bekir (Beypiliç Boluspor)

TFF 1'inci Lig’in ilk haftasında Beypiliç Boluspor, Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup oldu.

6'ncı dakikada gelişen Beypiliç Boluspor atağında, atılan uzun topta kaleci ile karşı karşıya kalan Melih’in vuruşunu kaleci ceza sahası dışına çıkarak önledi.

53'üncü dakikada Milajhovic'in sol kanattan yaptığı ortaya Mertan kafa vurdu. Savunma araya girerek topu kafayla kornere çeldi.

56'ncı dakikada gelişen Ankara Keçiörengücü atağında sol kanattan Dialiba'nın açtığı ortaya Cem gelişine vurdu. Top fileleri havalandırdı: 1-0.

58'inci dakikada savunmanın hatasından faydalanan Dialiba kaleciyle karşı karşıya kaldı. Dialiba'nın vuruşunu kaleci Mosquera kornere çeldi.

72'nci dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolden faydalanan Mihajlovic'in şutu savunmaya takıldı.

(FOTOĞRAFLI)