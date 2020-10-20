Boluspor'da Ahmet Taşyürek ile yollar ayrldı
TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, teknik direktör Ahmet Taşyürek ile yollarını ayırdı.
Ligin 5. haftasında 1 puan ile 17. sırada yer alan kırmızı beyazlı ekip, Bolu Atatürk Stadyumu'nda karşılaştığı Tuzlaspor'a ile 2-1 yenildi.
Beypiliç Boluspor Kulübü Yönetim Kurulu, karşılaşmanın bitiminde maçın hakemi Cihan Aydın ile tartışan teknik direktör Ahmet Taşyürek ile yollarını ayırdı.
Yönetim kurulu; Taşyürek ve ekibine başarılar diledi.
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