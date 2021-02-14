Bong Joon Ho yeni filminin senaryosunu tamamladı

14 Şubat 2021 Pazar, 10:51

En İyi Film Oscar ödülüne uzanmayı başaran ilk İngilizce olmayan yapım olan "Parasite" ile geçtiğimiz yıla damga vuran Bong Joon Ho, pandemi sürecinde yeni projeleriyle ilgili hazırlıklarını sürdürdü.

NTV'nin haberine göre, "The Director's Cut" adlı podcast serisine Rian Johnson ile birlikte konuk olan Bong Joon Ho, pandemi sürecinde iki farklı senaryonun üzerinde çalışmaya başladığını, bu sürecin beyninin sağ ve sol olarak ikiye ayrılmış gibi hissettirmesine sebep olsa da geçen hafta itibarıyla bu senaryolardan birini bitirmeyi başardığını söyledi.

JÜRİ ÜYELİĞİ YAPCAK

Bong Joon Ho'nun yeni projelerinin "Okja" gibi İngilizce mi yoksa son filmi "Parasite" gibi Korece mi olacağı henüz yönetmen tarafından açıklanmadı. Usta sinemacı, bu yıl içerisinde bu projelerini hayata geçirmeye çalışmasının yanı sıra, 78. Venedik Film Festivali'nin de jüri başkanlığını üstlenecek.