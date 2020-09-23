Borç stokunda rekor artış

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, 2020’nin başında 1 trilyon 329 milyar TL olan merkezi yönetim borç stoku, 8 ayda tam 481 milyar TL yükselerek 1 trilyon 810 milyar TL’ye ulaştı. 8 aydaki artış oranı yüzde 36.2 oldu. Borcun milli gelire oranı bu dönemde yüzde 30.8’den yüzde 40.4’e çıktı.

cumhuriyet.com.tr
23 Eylül 2020 Çarşamba, 02:00
Borç stokunda rekor artış
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Hazine ocak-ağustos döneminde 249 milyar TL net borçlanmaya giderken, borç stokunun 481 milyar TL ile borçlanmanın çok üzerinde artması, borcun yarısından çoğunun döviz ve altın cinsinden olmasından kaynaklandı. Yıl başında 660.5 milyar TL seviyesinde olan Hazine’nin döviz cinsi borç stoku, ağustos sonunda 986.1 milyar TL’ye yükseldi. Artış oranı yüzde 49.3 oldu.


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