Borç stokunda rekor artış

23 Eylül 2020 Çarşamba, 02:00

Hazine ocak-ağustos döneminde 249 milyar TL net borçlanmaya giderken, borç stokunun 481 milyar TL ile borçlanmanın çok üzerinde artması, borcun yarısından çoğunun döviz ve altın cinsinden olmasından kaynaklandı. Yıl başında 660.5 milyar TL seviyesinde olan Hazine’nin döviz cinsi borç stoku, ağustos sonunda 986.1 milyar TL’ye yükseldi. Artış oranı yüzde 49.3 oldu.