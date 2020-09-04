Borcunu ödemeyenlerin elektrik kesintileri bu ay başlayacak

04 Eylül 2020 Cuma, 06:00

Mart ayından itibaren koronavirüsün etkisiyle eve kapanmak durumunda kalan yurttaşın elektrik faturası yüzde 15 civarında daha yüksek geldi. İstanbul Avrupa yakasında 4.4 milyonu aşkın aboneye hizmet veren CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, bu dönemde en çok “Benim faturam arttı” şeklinde şikâyetler aldıklarını vurgulayarak “Pandemi nedeniyle borcunu ödemeyenlerin elektriklerini kesmedik.

Bu dönemde faturasını ödemeyenler arttı. Bu borcu şirket olarak göğüslemeye çalıştık. Ama eylül ekim aylarından itibaren normale geçeriz. Elektriği kesilmediği sürece faturalar ödenmiyor. 5 ay boyunca borçtan dolayı elektrikleri kesmedik. Ama artık normale dönülecek, bu aydan itibaren kesintiler başlayacak” diye konuştu.

CK Enerji Boğaziçi Elektrik’in Gayrimenkulün Enerjisi 2020 Raporu’nun yılın ilk yarısına ilişkin sonuçlarını açıklayan Bakal, ocak-haziran döneminde taşınma hareketliliğinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40.7 azalışla 208 bin 667’ye düştüğünü ifade etti.

İkinci el gayrimenkule geçişlerin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46.7 azalarak 151 bin 82’ye indiğini anlatan Bakal, yeni gayrimenkule taşınma hareketliliğinde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.4 düşüş görüldü ve ilk kez kapısı açılan gayrimenkul sayısının 57 bin 585’e gerilediğini söyledi.

65 YAŞ ÜSTÜ TAŞINDI

Rapora göre, yılın ilk altı ayında bazı ilçelerde 35 yaş altı ve 64 yaş üstü abone gruplarında ciddi hareket gözlendi. Daha çok 35 yaş altı abonelerin tercih ettiği Şişli, Kâğıthane, Esenyurt, Beyoğlu, Beşiktaş’ta gençlerin taşınma hareketleri arttı. 64 yaş üstü abonelerde ise Bakırköy, Bayrampaşa, Çatalca, Güngören ve Sarıyer’de taşınmalar arttı.

Nisan ve mayıs ayında meskenlerdeki elektrik tüketimi yüzde 20 seviyesinde artarken, ticarethanelerin elektrik tüketimi yüzde 25 ve sanayi elektrik tüketimi de yüzde 15 azaldı. Bu dönemde, tüketicilerin yazlık olarak kullandığı ve yılın belli dönemlerinde boş olan konutlarına geçişinin etkisiyle Çatalca ve Silivri gibi ilçelerde elektrik tüketimi arttı. Nisanda sadece Silivri’de meskenlerdeki elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35.3 artış gösterdi.

Haziranda normalleşmenin başlamasıyla meskenlerdeki elektrik faturalarında düşüş görülmeye başlandığını ifade eden Bakal, “Seyahat yasağının kalkmasıyla faturalarda düşüş yaşandı. Tüm tarife gruplarında temmuz ve ağustos aylarında elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemindeki seviyesini yakalayarak normalleşmeye başladı” dedi.