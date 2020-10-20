Boris Becker hakim karşısına çıkıyor
Ünlü Alman tenisçi Boris Becker, perşembe günü Londra'daki Southwark Crown Mahkemesi'nde iflas davası ile ilgili hakim karşısına çıkacak.
Ünlü Alman tenisçi Boris Becker, perşembe günü Londra'daki Southwark Crown Mahkemesi'nde iflas davası ile ilgili hakim karşısına çıkacak.
Kariyerinde 6 grand slam şampiyonluğu bulunan eski Alman tenisçi Boris Becker'a 2015 yılında Londra merkezli bir banka tarafından yüksek miktardaki borcunu ödememesi gerekçesi ile dava açıldı. 2017 yılında borcunu ödeyemeyeceği göz önünde bulundurularak mahkeme heyeti tarafından alınan kararla Becker'in iflasına karar verildi. Davaya bakan hakim, ünlü tenisçinin avukatının ek süre talebini de 2017 yılında reddetti. Yaşanan süreçte kendisi hakkındaki suçlamaları reddeden Becker'in yanlış ve eksik bilgi vermesi sebebiyle bir yılda bitmesi gereken iflas süresi, 16 Ekim 2031 yılına kadar uzatıldı. Boris Becker, perşembe günü Londra'daki Southwark Crown Mahkemesi'nde iflas davası ile ilgili hakim karşısına çıkacak.
17 yaşında Wimbledon'da tek erkeklerde zafere ulaşan ve turnuvada "en genç şampiyon" olarak tarihe geçen geçen Boris Becker, Wimbledon'da 3, Avustralya Açık'ta 2 ve ABD Açık'ta 1 kez şampiyonluk elde etti.
Öte yandan Becker'in 2019 yılı yaz aylarında haciz edilen kupaları, madalyaları ve saatlerinin de yer aldığı toplam 82 parça kıymetli eşyası müzayedede satılmıştı.
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