Bornova Belediyesi "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" pankartı astı

11 Ağustos 2020 Salı, 14:34

Bornova Belediyesi, Büyükpark’taki ana hizmet binasının ana girişine ve Süvari Caddesi'ne bakan yan cephesine "Kadınların yaşam hakkı, eşitlik ve özgürlük için! İstanbul Sözleşmesi yaşatır!" yazılı pankartlar astı.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, İstanbul Sözleşmesi’nin Avrupa Konseyi’nin, kadınlara yönelik şiddet sorununu en kapsamlı şekilde ele alan uluslararası bir anlaşma olduğunu hatırlattı. Kadına yönelik şiddete hiçbir şekilde tolerans gösterilmemesi gerektiğini ifade eden Başkan İduğ, “Şiddetin önlenmesi, mağdurların korunması ve şiddet uygulayanların gerekli cezaları alması bu sözleşmenin temel taşlarını oluşturmaktadır. Ancak İstanbul Sözleşmesi’ni imzalamak yetmez. Asıl olan uygulamaktır. Biz de kurum olarak buna dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak istedik” diye konuştu.



