Bornova Belediyesi'nden vatandaşlara 30 bin sebze fidanı

24 Mart 2021 Çarşamba, 12:29

Çiftçilere destek veren Bornova Belediyesi, meyve ve sebze fidanı yetiştirmeye başladı. Karpuz, kavun, domates, biber, salatalık ve patlıcandan gibi ürünlerin tohumlarının dikimini yapan belediye ekipleri, seralarda yetiştirilen fidanları ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtacak.

Dağıtılacak 30 bin fidanın 15 binini atalık tohumdan üreteceklerini ifade eden Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, “Atalık tohumun üretimdeki payının artması, yerli kaynaklarla yerli iklim koşullarına uygun ürün üretilmesi sürdürülebilir tarımın en önemli bileşenlerinden biridir. Bornovalının sağlıklı gıdaya erişebilmesi ve tarım üreticilerine de katkı verebilmek adına bu çalışmayı gerçekleştirdik. Belediye olarak tarımsal üretim sürecine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Ektiğimiz tohumları inşallah Mayıs ayı içinde fidan olarak vatandaşlarımızla buluşturacağız " dedi.



