Bornova Belediyesi'nden vatandaşlara 30 bin sebze fidanı
İzmir'de Bornova Belediyesi, tarımı desteklemek ve yaygınlaştırmak amacıyla vatandaşlara ücretsiz sebze fidanı dağıtacak. Mayıs ayında yapılması planlanan dağıtımlar için 15 bini atalık olmak üzere 30 bin tohum toprakla buluştu.
Çiftçilere destek veren Bornova Belediyesi, meyve ve sebze fidanı yetiştirmeye başladı. Karpuz, kavun, domates, biber, salatalık ve patlıcandan gibi ürünlerin tohumlarının dikimini yapan belediye ekipleri, seralarda yetiştirilen fidanları ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtacak.
Dağıtılacak 30 bin fidanın 15 binini atalık tohumdan üreteceklerini ifade eden Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, “Atalık tohumun üretimdeki payının artması, yerli kaynaklarla yerli iklim koşullarına uygun ürün üretilmesi sürdürülebilir tarımın en önemli bileşenlerinden biridir. Bornovalının sağlıklı gıdaya erişebilmesi ve tarım üreticilerine de katkı verebilmek adına bu çalışmayı gerçekleştirdik. Belediye olarak tarımsal üretim sürecine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Ektiğimiz tohumları inşallah Mayıs ayı içinde fidan olarak vatandaşlarımızla buluşturacağız " dedi.
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