Borrell, Yunanistan’daki geçiş noktasına giderek ‘Atina ile birlik’ mesajı verdi

26 Haziran 2020 Cuma, 06:00

Akdeniz’de Suriye ve Libya’daki gelişmelerle birlikte gerilim daha da yükselirken Avrupa Birliği’nin Ankara’ya baskısı sürüyor. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tecrit önlemlerinin kaldırılması ve havaların ısınmasıyla birlikte göç akını, bir kez daha Avrupa Birliği’nin (AB) öncelikli gündem maddesi haline geldi.

Covid-19 önlemleri kapsamında sınırlarını göçe tamamen kapatan AB’de dikkatler, halihazırda enerji etkinlik mücadelesinin arttığı Akdeniz’e çevrili. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, önceki gün Yunanistan-Türkiye sınırındaki Kastanies (Kestanelik) geçiş noktasını ziyaret etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile birlikte mart ayından bu yana kapalı bulunan sınır kapısında incelemelerde bulunan Borrell’in, “dış sınırlarımızı korumaya kararlıyız” ifadesi dikkat çekti. Borrell, Türk savaş uçakları ve savaş gemilerinin Ege ve Doğu Akdeniz’deki Yunan egemenlik haklarını ihlal ettiği iddialarıyla ilgili olarak da “Yunanistan’ın egemenliğini güçlü bir şekilde destekliyoruz” dedi.

AB yetkilisi, “mevcut zorlukları” geride bırakmaya çabalamanın hem Yunanistan hem Türkiye hem de AB’nin çıkarına olduğunu kaydetti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias da “Türkiye ile müzakerelere hazır olduklarını, ancak hukuk ihlalleri ya da tehditler altında görüşme yapmayacaklarını” söyledi.

Ankara, Suriye’nin İdlib vilayetinde 33 askerin şehit olduğu saldırının ardından geçen mart ayında Türkiye’de yaşayan sığınmacı ve göçmenler için Batı sınırlarının açıldığı mesajını vermişti. Sınırda yığılmalar üzerine Yunanistan üzerinden sığınmacı akınına uğramaktan endişelenen AB ile Türkiye arasında ipler gerilmişti. Yunanistan ile Türkiye, Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanları konusunda da gerginlik yaşıyor. Ankara’nın kasım ayında Libya ile imzaladığı “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakat Muhtırası”na karşı AB cephesi birlik üyesi Atina’dan yana tavır sergiliyor.

PARİS: İLİŞKİLER GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Öte yandan, Ankara’nın Trablus merkezli Ulusal Uzlaşı Hükümeti’ni desteklediği Libya üzerinden gerilim yaşadığı ülkelerden Fransa da Türkiye karşıtı mesajlar vermeye devam ediyor. Fransa, AB’ye çağrıda bulunarak Türkiye ile ilişkilerin gözden geçirilmesini istedi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye’nin AB üyeliği konusunda “tabusuz” bir tartışma yürütülmesi gerektiğini söyledi.