Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa, günü yüzde 1,20’lik düşüşle tamamladı.

İHA
17 Haziran 2021 Perşembe, 18:54
Borsa günü düşüşle tamamladı
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Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,20’lik düşüşle tamamladı.

Endeks, 17,16 puanlık azalışla 1.414,15 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 14,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,44, holding endeksi 1,35 değer kaybetti.


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