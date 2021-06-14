Kripto para borsa işlemleri nasıl yapılır? 10 maddede kripto para borsa işlemleri
Tesla’nın CEO’su Elon Musk, şirketinin tekrar Bitcoin ile alışverişe başlamasının şartlarını açıkladığı tweet ile yine gündem oldu. Peki, kripto para borsa işlemleri nasıl yapılır? Kripto para alım-satım işlemleri yapmak için ne yapmak gerekir? İşte 10 maddede kripto para borsa işlemleri...
Bitcoin, Dogecoin ve genel olarak kripto para birimlerini dilinden düşürmeyen Elon Musk dikkat çekici bir açıklama yaptı. Bir süre önce CEO'su olduğu Tesla'nın Bitcoin ile satış yapmayacağını söyleyen Musk, "Eğer bitcoin madencileri temiz enerji kullanımını onaylarsa Tesla tekrara Bitcoin ile ödeme kabul edebilir" dedi, piyasalar hareketlendi.
Bitcoin'de piyasaların hareketlenmesinin ardından kripto para borsa işlemleri nasıl yapılır? Kripto para alım-satım işlemleri yapmak için ne yapmak gerekir? İşte 10 maddede kripto para borsa işlemleri...
- Kripto para alım-satım işlemleri kripto para borsası denilen web siteleri üzerinden yapılır.
- İşlem yapmak için hesap açılır, banka hesabından borsanın sahibi şirketin banka hesabına para havale edilir.
- Şirket ilgili müşterinin borsa hesabına o miktarı kaydi olarak işler. Bankacılık sisteminde o para şirketin hesabında olup şirkete aittir.
- Müşteri, hesabındaki kaydi miktarı kullanarak, kripto para alır. Aldığı kripto para, web sitesindeki dijital cüzdanına (sıcak cüzdan) işlenir.
- Sıcak cüzdandaki kripto parayı borsa şirketinden ya da hacker’dan korumanın en güvenilir yolu, onu parayla satın alınan flash-bellek görünümlü “soğuk cüzdana” indirmek.
- Kripto para alım-satım işlemlerinde “karşı taraf” (yani kasa) borsayı işleten şirketin kendisidir. O nedenle popüler kripto para fiyatlarındaki dalgalanmalar bu borsaların finansal yapısını zafiyete uğratabilir.
- Sıcak ya da soğuk cüzdandaki bir kripto paranın nakte çevrilmesi için yine kripto para borsası üzerinden satış işlemi yapmak gerekir. (alıcı kasa yine borsa şirketidir)
- Satış işlemi gerçekleştikten sonra gelen para kaydi olarak web sitesindeki müşteri hesabında görüntülenebilir. Bu paraya erişebilmek için web sitesi üzerinden para transferi talebi yapmak gerekir.
- Talep kabul edilirse, para kaydi olarak web sitesindeki müşteri hesabından düşülür. Arka planda ise aynı miktarda para şirketin banka hesabından müşterinin banka hesabına havale yapılır.
- Tüm bu işlemlerde borsa web siteleri müşterisinden komisyon alabilir.
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