Borsanın kaybedenleri belli oldu

14 Haziran 2021 Pazartesi, 19:00

Borsada en çok değer kaybeden hisseler belli oldu.



Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (Yüzde)

Bera Holding 25,80 27,02 -4,52

Ege Gübre 182,00 190,50 -4,46

Esenboğa Elektrik 30,38 31,68 -4,10

İpek Doğal Enerji 13,09 13,54 -3,32

Petkim 5,98 6,18 -3,24

Borusan Mannesmann 25,28 26,10 -3,14

Ford Otosan 178,80 184,40 -3,04

Akiş GMYO 1,96 2,02 -2,97

İndeks Bilgisayar 6,55 6,75 -2,96

Alarko Holding 9,27 9,54 -2,83

Konya Çimento 802,40 825,00 -2,74

Çimsa 24,98 25,68 -2,73

Çemtaş 13,70 14,08 -2,70

SASA Polyester 33,12 34,02 -2,65

İş Yatırım Menkul Değerler 15,15 15,55 -2,57

Ege Endüstri 1.258,90 1.291,70 -2,54

Koza Madencilik 15,70 16,09 -2,42

İhlas Gayrimenkul 1,21 1,24 -2,42

Türk Traktör 178,80 183,10 -2,35

Koza Altın 123,20 126,00 -2,22