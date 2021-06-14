Borsanın kaybedenleri belli oldu
Borsada en çok değer kaybeden hisseler belli oldu.
Borsada en çok değer kaybeden hisseler belli oldu.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (Yüzde)
Bera Holding 25,80 27,02 -4,52
Ege Gübre 182,00 190,50 -4,46
Esenboğa Elektrik 30,38 31,68 -4,10
İpek Doğal Enerji 13,09 13,54 -3,32
Petkim 5,98 6,18 -3,24
Borusan Mannesmann 25,28 26,10 -3,14
Ford Otosan 178,80 184,40 -3,04
Akiş GMYO 1,96 2,02 -2,97
İndeks Bilgisayar 6,55 6,75 -2,96
Alarko Holding 9,27 9,54 -2,83
Konya Çimento 802,40 825,00 -2,74
Çimsa 24,98 25,68 -2,73
Çemtaş 13,70 14,08 -2,70
SASA Polyester 33,12 34,02 -2,65
İş Yatırım Menkul Değerler 15,15 15,55 -2,57
Ege Endüstri 1.258,90 1.291,70 -2,54
Koza Madencilik 15,70 16,09 -2,42
İhlas Gayrimenkul 1,21 1,24 -2,42
Türk Traktör 178,80 183,10 -2,35
Koza Altın 123,20 126,00 -2,22
Video Haberler
- Su kanalına düşen yavru fili başka bir fil kurtardı
- Caddebostan'da deniz salyalarına aldırmadan yüzdüler
- İstanbul'da cami muslukları böyle çalındı
- Konyaaltı Sahili’nde can pazarı!
- Kedinin mısır yediği anlar gülümsetti
- Düğün konvoyu kaza yaptı! Yaralılar var
- Şanlıurfa’da görüntülendi! Nadir görülen bir tür
- Erdoğan'a çok sert 'Nankör' yanıtı
- CHP'li isim paylaştı: İktidar Marmara Denizi'ni öldürdü
- Dalgıçlar denizden çıkardı, görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Haber alınamayan Sedat Peker ortaya çıktı!
- Sedat Peker 'Dubaili yetkililer ile görüşüyor' iddiası
- Türkiye asıl şoku o zaman yaşayacak
- Sedat Peker yakalandı mı?
- Peker, Dubaili yetkililer tarafından konutundan alındı
- Çok sayıda polis gözaltında
- İzmir'de tehlike çok büyük
- 'Varlığı imkansız' dev bir yapı keşfedildi
- Üç kuruşluk adamlar
- Peker'in iddialarının ardından görevden alındı