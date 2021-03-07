Borsa İstanbul altının tüm adımlarını kontrol edip kayıt altına alacak

07 Mart 2021 Pazar, 09:51

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kıymetli maden ve kambiyo mevzuatında yaptığı yeni düzenlemelerle önemli görevler üstlenen Borsa İstanbul, altın piyasasında iç kontrol, denetim ve sorumlu tedarik zinciri için çalışmaları tamamladı.

HEDEF ULUSLARARASI STANDART

Mevzuattaki yeni düzenlemelerle altın ithalatı ve ticaretinde oluşturulacak denetim mekanizması ile Türkiye'nin uluslararası merkez olması yolunda önemli bir adım atıldığı belirtilen açıklamada, "Borsa İstanbul, düzenlemelerle birlikte oluşturacağı sorumlu altın tedarik zinciri ile altının madenden çıkış aşamasından nihai tüketiciye ulaşıncaya kadar tüm adımlarını kontrol edebilecek ve kayıt altına alacak. Bu yapısal dönüşümle birlikte şeffaf, etkin bir piyasa tesis edilmesi ve piyasanın en üst uluslararası standartlara kavuşması hedeflenmiştir" denildi.

Bakanlığın son dönemde hayata geçirdiği uluslararası alanda kabul gören sorumlu altın tedarik zinciri uygulamaları ve diğer düzenlemelerle altın piyasasında kontrol, denetim ve raporlama uygulamalarına farklı bir bakış açısı geliştirme yönünde irade ortaya koyulduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yetkilendirmesi sonucunda; Borsa İstanbul bu alanda yapacağı düzenlemeler ile piyasa standartlarını daha da yüksek seviyelere taşıyacak. Dünyanın ilk spot borsalarından birini kuran, yüzlerce yıllık altın ve sarrafiye kültürüne sahip ve halihazırda 40,000'in üzerindeki kuyumcu noktasıyla dünyanın en önemli birkaç mücevher ve altın sikke üreticisinden biri olan ülkemizde, altın ithalatının daha güvenilir ticari standartlara kavuşturulması hedeflenmiştir. Uluslararası saklama merkezi olma yolunda da önemli bir adım olarak gördüğümüz düzenlemelerin sektörün global standartlara erişmesinde de önem arz ettiğini düşünüyoruz."

Kaynak: Reuters