Borsa İstanbul yönetim kurulu üyelerine 18 bin TL huzur hakkı

02 Aralık 2020 Çarşamba, 17:51

Pandemi sürecinde yapılan genel kurul toplantısı ile Borsa İstanbul'un Yönetim Kurulu üyelerine tanınan imtiyazlar ortaya çıktı. Yönetim Kurulu Başkanına aylık 24 bin TL, üyelere ise 18 bin TL huzur hakkı, makam aracı tahsisinin yanı sıra çok sayıda imtiyaz bulunuyor.

İstanbul Varlık Fonu'na devredilen ve geçtiğimiz günlerde yüzde 10 hissesinin Katar'a satıldığı Borsa İstanbul şimdi de yönetim kurulunun kendisine tanıdığı imtiyazlarla gündeme geldi. Borsa İstanbul Yönetim Kurulu 14 Nisan tarihinde toplanarak çok sayıda karar aldı.

Kararlara göre, Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan'a aylık 24 bin TL, aralarında Borsa İstanbul A.Ş Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da bulunduğu yönetim kurulu üyelerine ise 18 bin TL huzur hakkı tanındı.

Borsa İstanbul'un sitesinden de ulaşılabilen söz konusu tutanak sosyal medya üzerinden de paylaşıldı:

TÜM MASFRAFLAR BORSA İSTANBUL'DAN!

Genel kurul toplantı tutanağının 10'uncu maddesinde düzenlenen "Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin ücret, prim, ve saik haklarının karara bağlanması" maddesi altında yer alan diğer imtiyazlar şöyle:

- Özel araç tahsisi.

-Görevle ilgili konularla yolculuk, seyahat,konaklama, harcırah, temsil ödeneği haklarından yararlanma imkanı.

-Ayrıca bu kişilerin eşleri, çocukları ve bakmakla yükümlü oldukları kimselerin Borsa İstanbul A.Ş personeli ile aynı şartlar dahilinde sağlık yardımlardından yararlandırılması

-Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin birden fazla işverenden ücret alması dolayısıyla gelir vergisi beyannamesi vermeleri durumunda ilave verginin Borsa İstanbul A.Ş tarafından ödenmesi.

-Devlet memuru olunması durumunda ise hesaplanan ilave verginin tamamının Borsa İstanbul A.Ş tarafından ödenmesi.

YÖNETİM KURULU'NDA KİMLER VAR?

Borsa İstanbul A.Ş Yönetim Kurulu'nda yer alan isimler:

Prof. Dr. Erişah ARICAN - Yönetim Kurulu Başkanı

Zafer SÖNMEZ - Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili

Mehmet Hakan ATİLLA - Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi

Yunus ARINCI - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Metin KIRATLI - Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Fahrettin ALTUN - Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Cem DEMİROĞLU - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Tevfik ERASLAN - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Gülsevin ÇİPLİ - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

KATAR'A DEVRİ BÜYÜK TARTIŞMA YARATTI

Katar, Perşembe günü imzalanan anlaşmayla Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk payını satın aldı.

Böylece Türkiye Varlık Fonu'nun Borsa İstanbul'daki payı yüzde 80,6'a düştü.

Türkiye Varlık Fonu'ndan (TVF) yapılan yazılı açıklamaya göre, 26 Kasım'da TVF ve QIA arasında imzalanan mutabakat anlaşması kapsamındaki işlem, QIA'nın 200 milyon dolarlık yatırımıyla sonuçlandı. Söz konusu işlem bedeli, Borsa İstanbul’un 2 milyar dolarlık toplam sermaye değeri üzerinden belirlendi.

Türkiye'yi Perşembe günü ziyaret eden Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad el Sani ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplamda 10 anlaşmaya imza attı. Borsa İstanbul'un Katarlılara satılması muhalefetin büyük tepkisine neden oldu.