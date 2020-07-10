Borsada yakan top kime değecek?

10 Temmuz 2020 Cuma, 14:13

Yeditepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Veysel Ulusoy ile Dr. Caner Özdurak, yaptıkları araştırmada, son bir yıldır özellikle kamu bankaları sayesinde döviz kurunun kontrol edilmesi, “üretilmiş” döviz kuru seviyeleri sayesinde kredi temettü takasını (CDS) düşürüp borsaya fon çekildiği sonucuna vardı.

Ulusoy ve Özdurak'ın “Türkiye’nin Bermuda Şeytan Üçgeni: Kredi Temerrüt Takası, Kur ve Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki Asimetrik İlişki” başlıklı araştırmasına göre, döviz kuru, CDS ve borsa endeksleri arasındaki tersine nedenselliğe dikkat çekti. İki uzmana göre, yapısal reformlar, reel ekonominin düzelmesi, işsizliğin düşmesi, enflasyonun kontrol altına alınması gibi gerçek iyileşmeler nedeniyle CDS oranlarının düşmesi sonucu borsa ve diğer yatırım araçlarına yabancı fonların gelmesi sayesinde döviz kurunun stabilize olması gerekiyor.

YABANCI PAYINDA HIZLI DÜŞÜŞ

İki uzman, “Son iki aylık 5 yıllık CDS, BIST 100 endeksi ve döviz kuru normalize değer grafiği ile borsadaki yabancı oranı grafiğini karşılaştırdığımızda, son bir yılda swap ve kamu bankaları kanalıyla yaratılan üretilmiş kur seviyesi artık sürdürülebilir durmuyor olacak ki borsada yabancı payında hızlı bir düşüş gözleniyor. Bunun yanında, özellikle küçük ve orta ölçekli şirketlerin hisselerinde ciddi artışlar gözlemleniyor” ifadelerini kullandı.

Faizlerdeki düşüş, döviz ve altın alım satımında uygulanan Banka Sigorta ve Muamele Vergisi’ndeki artışlarla beraber düşünüldüğünde, kredilerdeki artışın reel ekonomi yerine borsaya akmış olabileceğini belirten Prof. Dr. Veysel Ulusoy ve Dr. Caner Özdurak, bu verileri ışığında borsada oluşan yükselişi ve yabancı oran azalışını yakan top oyununa benzeterek, yerli yatırımcının ciddi risk altında olduğuna dikkat çekti.