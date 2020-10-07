Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu seçkisi 212 Photography İstanbul’da

07 Ekim 2020 Çarşamba, 16:22

Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu, bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve fotoğraf sanatının gücüyle şehirde farklı bir diyalog ortamı yaratmaya hazırlanan 212 Photography İstanbul festivalinin konuğu olacak. “İhtişam ve Mesafe” başlığı taşıyan seçki kapsamında koleksiyonda bulunan 14 eser, 8-18 Ekim 2020 tarihleri arasında, 10 gün boyunca festival duraklarından Akaretler Sıraevler’de yer alan 25 ve 27 numaralı binalarda sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Sergi; görkemli baskılarla, doğal ve coğrafi oluşumların sınırlarına dokunduğu gibi, görkemli ve yer yer de ürkütücü yapıları ve kentleri detaylı ama bir o kadar da mesafeli bakışlarla belgeleyen dünyaca ünlü fotoğraf sanatçılarını aynı mekânda buluşturuyor.

Olaf Otto Becker’ın Grönland’daki buzulları ele alan çalışması “Illulissat 13, 07/2015, 69 12' 12" N, 51 14' 30””, koleksiyondaki diğer fotoğraf çalışmaların pek çoğunda bulunan sınırları zorlama özelliğinin iyi bir örneğini sunuyor. “Step-well #2” ve “Shipbreaking #2” işleriyle Edward Burtynsky, bu seçkideki birçok fotoğrafçı gibi peyzaj fotoğrafları, üretim kavramını ele alışı ve bu konuların tasvir üzerindeki etkisi ile ön plana çıkıyor. Onun hemen karşısında Kuzey Avrupa’dan kütüphane fotoğrafları ile yer alan Reinhard Görner de benzer mesafeli bakışı görkemli bilgi mekanlarına doğrultuyor.

Türkiye’de geçmişte birçok sergisi ile tanınan Michael Wolf’un Şangay, Hong Kong gibi kentlerde ürettiği “Yoğunluğun Mimarisi” serisinden çalışmaların karşısında, ormanlık bir alandaki yansımalardan oluşan serisinden iki çalışma ile Axel Hütte yer alıyor.

Akaretler’deki odalardan biri Amerikalı Lawrence Beck’e ayrıldı. Botanik fotoğrafçısı olarak da tanımlanan Beck, çalışmalarında farklı tarihsel dönemlerden mimari yapılar ile bitkilerin ilişkisini ele alıyor. Zeynep Beler ise Beyoğlu gecelerini aydınlatan avize dükkanlarını belgelediği “Doğru Aydınlatma” serisi ile 20. yüzyılın ikinci yarısı boyunca gözden düşmüş, günümüzde eski ihtişamını kazanmaya çalışan Bankalar Caddesi’ne bakıyor.

Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nun siparişi üzerine ürettiği “Sinan Projesi”ni 2017 yılında Borusan Contemporary’de sergileyen Finlandiyalı fotoğraf sanatçısı Ola Kolehmainen’in ve 2019 yılında yine koleksiyonun siparişi üzerine “Boğaziçi” projesini hazırlayan ve Borusan Contemporary’de sanat izleyicisi ile buluşturan Güney Kore'nin önemli fotoğraf sanatçılarından Boomoon’un yapıtlarını da seçkide yer alıyor.

Festivalin biletleri, sağlık tedbirleri kapsamında Biletix üzerinden temin edilebiliyor: www.biletix.com

BORUSAN ÇAĞDAŞ SANAT KOLEKSİYONU HAKKINDA

1990’lı yıllarda ilk adımları modern ve çağdaş Türk sanatının önemli temsilcilerinin işleri ile atılmış olan, zamanla uluslararası sanatın önemli temsilcilerinin işlerinin ve yerli, yabancı sanatçılara verilen sipariş eserlerin katılımıyla genişlemiş bulunan Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nda bugün 800’ü aşkın eser bulunuyor.

Ana karakterini deneysel ve dijital karakterli çalışmaların oluşturduğu Koleksiyon’daki fotoğraf temelli işler, çoğunlukla mimari ve peyzaja odaklanan anıtsal ve büyük format işleri barındırıyor. Belgeleyici veya anlatıcı tavırlardan ziyade yeni mecralara yönelmiş, teknoloji ve sanat ilişkisine odaklanan koleksiyonun üç farklı odağı olduğu söylenebilir: bir mecra olarak fotoğrafı kavramsal olarak ele alan çalışmalar, doğal oluşumların nadir örneklerine bakan işler ve mimarlığın önemli ürünleri ve peyzaja eleştirel bir bakışla belgeleyen çalışmalar.