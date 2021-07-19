Borusan Otomotiv ve Enterprise Türkiye elektrikli dönüşümde işbirliği yaptı

19 Temmuz 2021 Pazartesi, 04:00

Enterprise Türkiye, BMW’nin Türkiye distribütörü Borusan Otomotiv işbirliğiyle 75 adet tamamen elektrikli Yeni BMW iX3 yatırımı gerçekleştirdi. Bu yatırımla birlikte Türkiye’nin en büyük elektrikli araç filosuna sahip markası Enterprise Türkiye olurken, 459 kilometrelik menziliyle dikkat çeken Yeni BMW iX3 sadece Enterprise Türkiye kalitesiyle ülkemizde kiralanabilecek. Teslimat töreninde konuşan Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, “Gelecek yüzde 100

elektrikli ve sıfır emisyonlu araçlar üzerine kuruluyor. Elektrikli araçların sağladığı konforu ve sunduğu üst düzey teknolojiyi anlamanın yani deneyimlemenin en kolay yolu ise kiralama yapmak. Biz de Enterprise olarak filomuzu elektrikli ve hibrit araçlarla büyüterek önemli bir misyon üstleniyoruz. Bu noktada, Borusan Otomotiv ile çok iyi bir uyum yakaladık. Jaguar’ın tamamen elektrikli performans SUV’u I-PACE ile başladığımız yolculuğa BMW’nin tamamen elektrikli SAV otomobili Yeni BMW iX3’le devam ediyoruz. Elektrikli araç yatırımlarımız artarak devam edecek. Önümüzdeki dönemde, filomuzda bulunan elektrikli araç sayısını 200 adede çıkaracağız” dedi.

ARTIRILMIŞ KABİN KONFORU VE YENİ TEKNOLOJİLERİYLE C3 AİRCROSS SUV

Citroën’in ilk olarak 2017 yılında satışa sunduğu, zengin kişileştirme seçenekleri ve modülerlik özellikleriyle B-SUV sınıfının beğenisini kazanan modeli C3 Aircross SUV, yenilenerek iki farklı motor ve üç farklı donanım seçeneğiyle Türkiye’de de yollara çıktı. Temel karakteristik özelliklerini korurken dikkat çekici ön tasarımı ve sahip olduğu teknolojilerle daha da olgunlaşan yeni C3 Aircross SUV, artırılmış kabin konforu, çok yönlülüğü, sürüş güvenliği ve sürüş konforunu destekleyen gelişmiş teknolojileriyle hayatı kolaylaştıracak şekilde yenilendi. Geniş iç mekânı, yerden yüksek yapısı ve büyük tekerleklerle yola hâkim bir duruş sergileyen yeni C3 Aircross SUV, her ikisine de EAT6 otomatik şanzımanın eşlik ettiği, ödüllü 1.2 PureTech benzinli motor ve yüksek verimlilikle çalışan 1.5 BluHDİ dizel motor seçenekleriyle Türkiye’de SUV müşterilerinin beğenisine sunuluyor. Feel, Feel Bold ve Shine olmak üzere üç farklı donanımın sunulduğu yeni C3 Aircross SUV, çok zengin kişiselleştirme seçenekleriyle dikkatleri çekiyor. Altı farklı gövde rengi ve iki farklı tavan rengiyle tercih edilebilen yeni C3 Aircross SUV, dört farklı renk paketiyle de kişiselleştirilebiliyor. 9 inçlik dokunmatik multimedya ekranı, kablosuz şarj özelliği ve Apple Car Play gibi teknolojiler Yeni C3 Aircross SUV’un kullanım kolaylığını desteklerken 12 farklı sürüş destek sistemi daha iyi bir konfor ve sürüş güvenliği sunuyor. Ayrıca, Citroën Advanced Comfor programının katkısıyla araç içi konfor en üst seviyeye çıkıyor. Segmentinin en geniş iç mekânıyla birlikte en iyi arka koltuk ve baş mesafesine sahip olan yeni C3 Aircross SUV, 300.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.



ÇİP KRİZİ VE BAYRAM, İKİNCİ ELİ HAREKETLENDİRDİ

Bir önceki yıla oranla yüzde 28’lik bir daralma yaşayan ikinci el otomotiv sektöründe bayram dönemi yoğunluğu yaşanıyor. 2021 yılının ilk altı ayında 3 milyon adede ulaşan ikinci el otomobil satışlarında, özellikle küresel çip krizi sebebiyle yıl sonuna kadar önemli oranda artış meydana geleceği öngörülüyor. 2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, bayram döneminde ikinci el otomobil satışlarında hareketlilik başladığını, showroom ve telefon trafiğinin arttığını dile getirdi.

Ülgür, 2021 yılının ilk altı ayı için ise şu değerlendirmede bulundu;

“Pandemi ve sıfır otomobil kampanyalarının sürdüğü ocak ve şubat aylarında durgun bir seyir izleyen pazar, mart ayıyla birlikte mevsimsel satış adetlerini yakalayarak toparlanmaya başlamıştı. Piyasa, mayıs ayında uygulanan kısıtlama dönemi sonrası haziran ayıyla birlikte gerek fiyat gerekse satış adedi olarak hızlı bir yükseliş trendine girdi. Fiyatların yükselişine baktığımızda ise 21 Mart sonrası hızlı kur artışını takiben sıfır otomobil satan markaların fiyatlara arka arkaya zam yapmaları neden oldu. Şimdi ise kampanyalarının sona ermesi ve sıfır otomobillerdeki yükselen fiyatlar, tüketiciyi yeniden ikinci el otomobile yöneltti. Showroom trafiği arttı. Ayrıca telefonlarımız da susmuyor.”

Otomobil üretimini yavaşlatarak tedarik sorunlarına yol açan çip krizinin bir süre daha devam edeceğinin öngörüldüğünü söyleyen Ülgür, otomobil arzında sorunların devam etmesiyle ikinci el otomobillerin değerleneceğini belirtti.

ASTRA TAMAMEN YENİLENDİ VE ŞARJ EDİLEBİLİR HİBRİTLE ELEKTRİKLENDİ

Opel, en çok satan modeli Astra’nın altıncı nesline dair ilk görüntüleri paylaştı. Tamamen yenilenen yeni Astra, Mokka, Crossland ve Grandland’ın ardından cesur ve saf tasarım felsefesiyle yorumlanan Opel’in ilk hatchback modeli olmasıyla ön plana çıkıyor. Bununla beraber yeni Astra, şarj edilebilir hibrit teknolojisine sahip versiyonlarıyla da ilk kez elektrikleniyor. Markanın yeni yüzü ve temel dış tasarım öğesi olan Opel Vizör’le daha dinamik bir görünüme kavuşan yeni Astra’nın iç mekânında ise geniş ekranlar ve sezgisel kumandalarıyla tamamen dijital Pure Panel dikkatleri üzerine çekiyor. 168 LED hücreye sahip en güncel Intelli-Lux LED Pixel Far teknolojisine sahip olan yeni Astra’da, 6 ileri manuel ve 8 ileri otomatik şanzıman versiyonları, verimli dizel ve benzinli motorlar ile zengin kişiselleştirme seçenekleri öne çıkıyor. Yeni Opel Astra, 2022 yılında Türkiye’de yollara çıkmaya başlayacak.

