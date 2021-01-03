Borusan Sanat yeni çevrimiçi platformunu sanatseverlerle buluşturdu
Borusan Sanat, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Borusan Quartet’in yanı sıra; Borusan Müzik Evi’ndeki konserlerin yenii kayıtlarını borusansanat.tv’de ziyaretçilerle buluşturdu.
Sanatın gelişimine destek ve ulaşılabilirliğine katkı sağlamak amacıyla, Motiwe’in Cloudtivi platformu üzerinden borusansanat.tv’yi hayata geçiren Borusan Sanat, sezon başından bu yana radyodan yayımladığı konserleri, çevrim içi platformunda, bu kez video kayıt versiyonlarıyla ziyaretçilerin beğenisine sunacak.
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Borusan Quartet konserlerinin yanı sıra, yalnızca bu platformda sunulmak üzere hazırlanan Borusan Müzik Evi’ndeki konserler de borusansanat.tv’de yer alacak. Borusan Oto İstinye 9.55 Salonu ve Borusan Müzik evinde gerçekleştirilen konserler, Microsoft Azure altyapısında müzikseverlerle buluşacak. Böylece, izleyiciler Microsoft bulut teknolojileri üzerinden istedikleri konsere, diledikleri an, diledikleri yerden kolayca ulaşabilecekler.
Düzenli olarak yayımlanacak bu konserlerin yanı sıra, konser öncesi; müzik yazarı Serhan Bali, ayrıca genç şef Nisan Ak’ın gerçekleştireceği sohbetler de borusansanat.tv’de olacak.
İlk konser kaydı, 3 Ocak Pazar günü (bugün) saat 11.30’da yayında olacak. Geçen 15 Ekim’de Borusan Klasik’ten canlı olarak yayımlanan konserde; müziğin üç büyük bestecisi olan Mahler, Beethoven ve Mozart’ın yapıtlarından oluşan bir seçki Sascha Goetzel yönetiminde seslendirilmişti.
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