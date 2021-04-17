Boston Celtics Jabari Parker'ı kadrosuna kattı
NBA'de Boston Celtics serbest oyuncu Jabari Parker ile sözleşme imzalandığını açıkladı.
Boston Celtics’in resmi sitesinden yapılan açıklamada Jabari Parker ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Parker ile yapılan sözleşmenin süresine ve detaylarına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Athletic’de yer alan haberde ise tecrübeli oyuncu ile 2 yıllık anlaşmaya sağlandığı belirtildi. 26 yaşındaki oyuncu son olarak Sacramento Kings forması giymişti.
BU SEZON 3 MAÇA ÇIKTI
2014 NBA Draftı’nda Milwakuee Bucks tarafından 2. sıra seçimi olan Parker, geçtiğimiz yıl Atlanta Hawks ve Sacramento Kings formalarıyla toplam 41 maçta sahada yer aldı. Bu sezon ise Sacramento ile 3 maçta görev alan Parker, geçtiğimiz ay serbest kalmıştı.
İKİ OYUNCU SERBEST KALDI
Celtics’in yaptığı açıklamada, Jabari Parker’ın kadroya katılabilmesi için Moe Wagner'in serbest bırakıldığı belirtildi. ESPN'de yer alan haberde ise Wagner'e ek olarak Luke Kornet'in de sözleşmesinin feshedildiği ifade edildi. Her iki oyuncu da geçtiğimiz ay takasın son gününde takıma katılmıştı.
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