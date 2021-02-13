BOTAŞ ve TPAO'nun bağlı ortaklığı TPOC tarafından 3 şirket kurulacak
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) bağlı ortaklığı Turkish Petroleum Overseas Company Limited (TPOC) tarafından üç şirket kurulmasına karar verildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, TPOC tarafından Turkish Petroleum International Anonim Şirketi, BOTAŞ International Anonim Şirketi ve Turkish Petroleum Off-Shore Technology Center Anonim Şirketi adlı 3 şirket kurulacak.
Turkish Petroleum International AŞ'nin sermayesi 11 milyar 797 milyon 665 bin lira, BOTAŞ International AŞ'nin sermayesi 3 milyon 575 bin 50 lira, Turkish Petroleum Off-Shore Technology Center AŞ'nin sermayesi ise 21 milyon 450 bin 300 lira olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan ve Soylu'nun kapıları ona açıldı
- Meral Akşener'den Selahattin Demirtaş yorumu
- Erdoğan, İBB'nin '40 bin tablet' projesini hedef aldı
- Bakan Koca Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti
- İnce'ye 'gizli Tayyipçiler' tepkisi
- Muhalefetin tepkisi, Washington’dan düzeltme getirdi
- ABB kazandı, inşaat kaçak duruma düştü
- Ali Babacan'dan '17-25 Aralık' çıkışı
- Cüppelerini giyerek Rektörlüğe arkalarını döndüler
- Genç çiftin şüpheli ölümü
Video Haberler
- AKP'li isimden canlı yayında tepki çeken sözler
- Ümraniye'de korku dolu anlar!
- Dev aydınlatma direği 5 aracın üzerine devrildi
- Feci kaza: 1 ölü, 9 yaralı
- Otel restorantına sosyal mesafe ve maske baskını
- ABD'de skandal görüntüler! O polisler açığa alındı
- Helenistik dönemin Çördük Kalesi'nde defineci tahribatı
- Hortum felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı
- Rusya'da süpermarkette patlama
- İstanbul'da silahlı dehşet! 13 el ateş edildi
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan ve Soylu'nun kapıları ona açıldı
- Meral Akşener'den Selahattin Demirtaş yorumu
- Erdoğan, İBB'nin '40 bin tablet' projesini hedef aldı
- Bakan Koca Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti
- İnce'ye 'gizli Tayyipçiler' tepkisi
- Muhalefetin tepkisi, Washington’dan düzeltme getirdi
- ABB kazandı, inşaat kaçak duruma düştü
- Ali Babacan'dan '17-25 Aralık' çıkışı
- Cüppelerini giyerek Rektörlüğe arkalarını döndüler
- Genç çiftin şüpheli ölümü