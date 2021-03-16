Botoks kurbanı Kübra'nın davasında bir kişiye tahliye

16 Mart 2021 Salı, 10:44

Büyükçekmece Adliyesi 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ve 2'si tutuklu 4 sanığın yargılandığı davaya tutuklu sanıklar Öner Özsoyeri, Erdal Doğruya ve tutuksuz sanık Ömer E. SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

Tutuksuz sanık Bülent B. ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

"EVE GİT YAT DÜZELİR"

Kardeşi Nagihan Y. duruşmadaki ifadesinde ablasının sosyal medya üzerinden sanıklara ulaştığını ve Melih diye biriyle konuştuğunu anlattı. Ablasının sanığa 'Benim başıma en kötü ne gelebilir' diye sorduğunu sanığın yüzde 98 su bazlı bir madde konulduğunu, bu maddenin tehlikesiz bir madde olduğunu, başına hiçbir şeyin gelmeyeceğini, en fazla toplanma olabileceğini, onu da gerekirse çıkartabileceklerini söyledi. Nagihan Y. "Ablam bana girdiği işlemleri anlatırdı. Operasyonları 2 kişi yapıyormuş. Bir kişi bir taraftan iğne vururken diğer kişiye de hangi taraftan, nerelere vuracağını işaretleyip anlatıyormuş. Ablam hastaneye kaldırıldıktan sonra kendisiyle telefonda konuştuğumda 'İğne yaparken çok bastırdılar, acıdı bağırdım ama durmadılar, işlemi yapmaya devam ettiler. Operasyondan sonra kalbim çok çarptı, midem bulandı hastaneye götürün dememe rağmen eve git yat düzelir diyerek beni eve getirdiler' dedi. Ablama enjekte edilen sıvı yağlı bir sıvıymış ve estetik operasyona uygun olmayan bir sıvıymış" şeklinde konuştu.

"BENİ HASTANEYE KALDIRIN ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Kübra Boyraz'ın bir diğer kardeşi Emine G.'de tanık olarak dinlendi. Emine G. "Ablama 2 defa işlem yapılmış, 2'inci müdahaleden sonra ablam memnun kalmamış. Ben ablamla annem üzerinden telefonla görüştüm, ablam 'beni hastaneye kaldırın ölmek istemiyorum' diyordu. Ablama sorduğumda 2 sanığın birlikte işlem yaptığını söyledi" dedi.

"KIZIM PERİŞAN HALDE EVE GETİRİLDİ"

Duruşmada 4'üncü tanık olarak dinlenen Kübra Boyraz'ın annesi Aysel Solmazgül, "Kızım akşam bir kadının kolunda perişan halde geldi. Dışarıya çıkarken bize görüşmem var demişti. O sırada başka şehirde olan kızım görüntülü aradı, Kübra ablası ile konuşurken dolgu yaptırmaya gittiğini duydum. Kızımı hemen hastaneye götürdüm, ölmeden önce kızım bana doktorların karı koca gibi olduğunu ikisinin kendisine işlem yaptığını söyledi." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti Öner Özsoyer'in yurt dışına çıkış yasağı şeklinde tahliyesine karar verirken Erdal Doğruya'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti ve eksikliklerin giderilmesi için mahkemeyi erteledi.