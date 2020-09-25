Botoks sonrası ölümde yeniden gözaltı kararları
Beylikdüzü'nde 38 yaşındaki Kübra Boyraz'a botoks sonrası ölüm iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturmada serbest bırakılan 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul'un Beylikdüzü'nde botoks işlemi yaptırmak için güzellik merkezine giden Kübra Boyraz, işyerinden fenalaşarak çıktı. Güzellik merkezi çalışanları tarafından ailesi ile yaşadığı eve bırakılan genç kadın, durumunun kötüye gitmesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere Boyraz hayatını kaybederken, babasının şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.
Olayı inceleme altına alan polis ekipleri genç kadının, botoks işlemi sonrasında öldüğünü tespit etmesi üzerine aralarında pratisyen bir hekimin de bulunduğu 5 kişi İzmir'de yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkartıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
YENİDEN YAKALAMA KARARI
Yeni ulaşılan kanıtlar doğrultusunda cumhuriyet başsavcılığı, 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan çalışanlardan 2'si İzmir'in Menemen ilçesinde yakalandı. 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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