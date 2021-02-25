Boupendza Hatayspor'da kaldı!
Gabonlu oyuncu, istediği mali şartlar oluşmadığı için Rus ekibi ile sözleşme imzalamadı.
Boupenzda’nın Krasnodar’a transferi resmiyet kazanmadı.
Atakaş Hatayspor’un, 8.1 milyon Avro bonservis bedeli karşılığında Rus ekibi ile anlaşmaya vardı.
Gabonlu futbolcunun Krasnodar ve Hatayspor ile yaptığı görüşmelerden ise sonuç çıkmadı.
İstediği mali şartları sağlayaman 24 yaşındaki oyuncu sözleşmeye imza atmayacağını ve Hatayspor’da kalacağını iki kulüp yetkililerine de iletti.
Boupenza ayrıca, taleplerinin kabul edilmemesi halinde Krasnodar’a transfer olmayacağını da Hatayspor kulübüne iletti.
Süper Lig'de 6. sırada yer alan Atakaş Hatayspor'da Boupendza'nın 18 golü var. 24 yaşındaki futbolcu, gol krallığında ilk sırada yer alıyor.
Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Boupendza'nın Krasnodar'a transferinin futbolcunun Hatayspor'da oynamak istemesi dolayısıyla gerçekleşmediğini açıkladı.
Krasnodar, Boupendza için Hatayspor'a 8.5 Milyon Euro nakit, sonraki satıştan ise %20 pay teklif etmişti. Transfer gerçekleşseydi, Boupendza, sezon sonuna kadar Hatayspor'da kalacaktı.
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