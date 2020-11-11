Boya Boya Ankara
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın desteği ile Ankara Kent Konseyi’nin hazırladığı “Boya Boya Ankara” kitabı, çocukların ilgisini bekliyor.
Kent Konseyi’nin çocuklara özel olarak hazırladığı kitapta, Ankara’nın tarihi mekanları çocuklar tarafından renklendirilmeyi bekliyor. 1. Meclis, Ulus Cumhuriyet Anıtı, Beypazarı Evleri ve Nallıhan Kuş Cenneti Ankara’nın doğal ve tarihi güzelliklerinin yer aldığı kitapta, Ankara’nın tarihini çocuklara öğreten bilgiler de bulunuyor.
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