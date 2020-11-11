Boya Boya Ankara

11 Kasım 2020 Çarşamba, 13:04

Kent Konseyi’nin çocuklara özel olarak hazırladığı kitapta, Ankara’nın tarihi mekanları çocuklar tarafından renklendirilmeyi bekliyor. 1. Meclis, Ulus Cumhuriyet Anıtı, Beypazarı Evleri ve Nallıhan Kuş Cenneti Ankara’nın doğal ve tarihi güzelliklerinin yer aldığı kitapta, Ankara’nın tarihini çocuklara öğreten bilgiler de bulunuyor.







