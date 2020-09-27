Boyner'den o yazıya: Bıktık...

27 Eylül 2020 Pazar, 14:29

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan'ın köşesinde bugün Harf Devrimi'ni hedef aldığı "Dil Devrimi, Türkçe’nin İslâmî ruhunu yok etti!" başlıklı yazısına eski TÜSİAD Başkanı Ümit Nazlı Boyner'den sert tepki geldi.

Ümit Nazlı Boyner, Kaplan'ın Harf Devrimi için "cinayet" dediği ve İsmet İnönü'ye atfen gerçek dışı sözleri köşesine taşıdığı yazısı için Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Seçme saçma. Bıktık bu cumhuriyet nefretinden" diye yazdı.