Bozcaada’dan ilhâm alan şarkılarla bir albüm: Bozcaada Caz Festivali 2020 'Keşif'

28 Ağustos 2020 Cuma, 17:18

Türkiye’nin caz müzisyenlerini bir araya getiren albüm, geçmiş yıllarda festivalde sahne almış müzisyenlerin Bozcaada'dan ilham alarak hazırladıkları özgün bestelerini ilk kez dinleyenlerle buluşturuyor.

Bozcaada Caz Festivali 2020 ‘Keşif’ albümü; Seçil Akmirza ve Alp Ersönmez’in “Beşik”, Sarp Maden’in “Cazadabo”, Deniz Mahir Kartal ve Cenk Erdoğan’ın “Polente Feneri”, Volkan Öktem’in “Mira”, Çağrı Sertel’in “Geçer”, Emir Ersoy’un “Lefkofris” ve Elif Pıtırlı’nın “Vahit” adlı şarkılarından oluşuyor.

Tüm şarkıların mastering’ini Cem Büyükuzun’un yaptığı albüme, Seçil Akmirza, Ercüment Orkut, Alper Yılmaz, Caner Üstündağ, Mustafa Haybat, Mustafa İpekçioğlu, Abbas Karacan, Doğukan Çokşeker gibi caz müzisyenleri de sesleri veya enstrümanlarıyla katkıda bulundular. Albümün kapağı ise illüstrasyon sanatçısı Sedat Girgin’in imzasını taşıyor.

SPACE GOATS'TAN İLK ALBÜM

3dots, Alp Ersönmez, Doğukan Çokşeker ve Volkan Öktem’in kurucusu olduğu, Londra, Berlin ve İstanbul menşeili prodüksiyon şirketi Space Goats’un yayınladığı ilk albüm de olan Bozcaada Caz Festivali 2020 ‘Keşif’, dijital müzik kanallarından dinlenebilir ve indirilebilir.