'Bozkırın Tezenesi': Neşet Ertaş'ın eski kayıtları albüm oldu

Halk müziğinin usta isimlerinden Neşet Ertaş’ın makara bantlara kaydedilmiş eski dönem eserleri, uzun süren bir çalışmayla temizlenerek "Bozkırın Tezenesi" adıyla Kalan Müzik etiketiyle CD ve LP formatında yayımlandı.

cumhuriyet.com.tr
21 Kasım 2020 Cumartesi, 13:50
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Albümlerdeki eserler, Neşet Ertaş'ın 1970’li ve 80’li yıllarına ait.

Ertaş'ın en sevilen türkülerinin toplandığı iki CD ve üç LP'den oluşan albümlerde toplam 28 eser yer alıyor.

Albümlerde Ertaş'ın aynı dönemlere ait fotoğrafları özellikle kullanıldı.

Kalan Müzik tarafından, orijinal makara bant kayıtlarından aktarılan eserlerden başka isimler ile anılanların da orijinal isimleriyle adlandırılmasına özen gösterildiği kaydedildi.


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