BP'de işçi kıyımı başlıyor! Çalışan sayısını yüzde 15 azaltacak

08 Haziran 2020 Pazartesi, 17:03

İngiltere merkezli enerji şirketi BP Plc.'nin koronavirüs pandemisi nedeniyle iş gücünü bu yıl yüzde 15 azaltmayı planladığı belirtildi.

Reuters'ın kaynaklara dayandırdığı haberine göre söz konusu işten çıkarma planı, şirketin yenilenebilir enerjiye geçişine ilişkin geniş çaplı çabası planına dahil.

BP'nin Üst Yöneticisi (CEO) Bernard Looney, çalışanlarına iş gücünü 10 bin kişi azaltmayı planladığını söyledi. Bu, yıl sonu rakamlarına göre en yüksek işten çıkarma rakamı olacak.

Şirketin sözcüsü Reuters'a konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.