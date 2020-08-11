BP'yi Hitler'e benzeten işçi 200 bin dolar tazminat kazandı
Britanyalı Petrol şirketi BP'nin Avustralya'daki Scott Tracey isimli çalışanı, BP patronlarının düşük maaş düzenlemelerini Hitler'in bitişini anlatan Çöküş filmindeki bir sahne üzerinden ti'ye aldı. Bunun üzerine BP tarafından işten kovulan Scott Tracey, açtığı davada 200 bin dolar tazminat kazandı.
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