BP'yi Hitler'e benzeten işçi 200 bin dolar tazminat kazandı

Britanyalı Petrol şirketi BP'nin Avustralya'daki Scott Tracey isimli çalışanı, BP patronlarının düşük maaş düzenlemelerini Hitler'in bitişini anlatan Çöküş filmindeki bir sahne üzerinden ti'ye aldı. Bunun üzerine BP tarafından işten kovulan Scott Tracey, açtığı davada 200 bin dolar tazminat kazandı.

cumhuriyet.com.tr
11 Ağustos 2020 Salı, 10:57
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