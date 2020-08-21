Brecht'ten seçme şiirler

21 Ağustos 2020 Cuma, 22:56

“Yıl dediğin geçer gider

Aşk ise hep yeni başlar”

Kitaptan

Alman şair, oyun yazarı ve kuramcısı Bertolt Brecht, 1898’de Bavyera bölgesindeki Augsburg’da doğdu. 1917’de Münih’te tıp öğrenimine başladıysa da I. Dünya Savaşı’nın karmaşık ortamında öğrenimini sürdüremedi. 1933’de Hitler’in iktidara gelmesiyle Almanya’dan ayrılarak önce Danimarka’ya sonra da ABD’ye gitti. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Berlin’e yerleşti. Burada kurduğu Berliner Ensemble topluluğu dünya çapında ün kazandı. Bu kitapta Marks’çı dünya görüşünün kararlı bir savunucusu olan Brecht’in her zaman ince bir yerginin egemen olduğu, zaman zaman klasik biçimlerden da yararlanarak yazdığı şiirlerinden seçmeler bulacaksınız.

Aşk Hep Yeni Başlar / Derleyen: Turgay Fişekçi / Sözcükler Yayınları / 144 s.