Brezilya futbolunu yasa boğan uçak kazası

25 Ocak 2021 Pazartesi, 09:04

Brezilya Eyalet Ligi takımlarından Palmas Futebol e Regatas’ın kulüp başkanı ve dört oyuncusunu taşıyan uçağın düştüğü ve hayatlarını kaybettiği belirtildi.

Yahoo Brazil’de yer alan haberde, Copa Verde’de Villa Nova ile oynayacakları maç için Goiania’ya giden Palmas Futebol e Regatas oyuncuları ve başkanını taşıyan özel uçağın düştüğü ifade edildi. Tocantinense Havacılık Birliği tarafından yapılan açıklamada, Luzimangues bölgesinden havalanan özel uçağın kalkıştan kısa bir süre sonra bozulduğu ve bölgedeki çalılıklara düşerek patladığı kaydedildi. Uçakta yer alan futbolcular ve kulüp başkanıyla birlikte uçağın pilotunun da hayatını kaybettiği belirtildi. Kazada Copa Verde’deki rakibi Vila Nova kazaya ilişkin yayınladığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı, ‘’ Palmas Futebol e Regatas’ın Başkanı Lucas Meira ve takım oyuncuları Lucas Praxedes, Guilherme Noe, Ranule ve Marcus Molinari’yi taşıyan uçağın düştüğünü ve hayatlarını kaybettiklerini derin bir üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı diliyoruz. Kulüp olarak maçın ertelenmesini için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. ‘’

CHAPECOENSE’NİN UÇAĞI DÜŞMÜŞTÜ

2016 yılında Cpa Sudamericana finalinde Atletico Nacional ile karşılaşacak Chapecoense’nin uçağı Kolombiya’da düşmüş, uçakta bulunan 81 kişiden 76’sı hayatını kaybetmişti.