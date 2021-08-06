Brezilya Kadın Millî Voleybol Takımı'ndan Tandara Caixeta'da doping tespit edildi

06 Ağustos 2021 Cuma, 12:29

Tokyo Olimpiyat Oyunların'da yarı final maçına çıkacak Brezilya Kadın Voleybol Takımı, doping şoku yaşıyor.

Brezilya Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Tandara Caixeta, doping kurallarını ihlal ettiğini gerekçesiyle diskalefiye edildi.



Brezilya Voleybol Federasyonu, Tandara Caixeta’nın anti-doping kurallarını ihlal ettiği şüphesi ile en kısa zamanda Brezilya’ya döneceğini açıkladı.



Brezilya Kadın Voleybol Takımı'nın pasör çaprazı Tandara Caixeta, Güney Kore ile oynayacakları yarı final maçında forma giyecek.





