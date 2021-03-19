Brezilya liderinden tepki çeken açıklama: Sanki ölümler sadece koronavirüs yüzünden oluyor

19 Mart 2021 Cuma, 15:15

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında en fazla can kayıplarının yaşandığı ülkelerin başında gelen Brezilya'da Devlet Başkanı'nın salgınla ilgili yaptığı tepki çeken açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Bolsonaro, ülkede kendisine karşı bir ‘savaş’ başlatıldığını ifade ederek, "Burada başkana karşı bir savaş başlatıldı. Sanki ölümler sadece koronavirüs yüzünden oluyor" dedi.

Bolsonaro, ülke çapında hastanelerin doluluk oranının yüzde 90’a çıktığını ifade ederek, bu doluluk oranının ne kadarının koronavirüsten olduğunu saptamaya çalıştıklarını belirtti. "Elbette her ölüme üzülüyoruz" diyen Bolsonaro, "Neden karantina diye bir şey var? Çözüm istiyoruz. Nüfusun işsizlikten muzdarip olduğunu görüyorsunuz. Bana koronavirüsle mücadelenin işe yaradığı bir ülke gösterin" dedi.

ESKİ BREZİLYA LİDERİ SİLVA: ÜLKEDE KONTROL YOK

Brezilya eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Jair Bolsonaro hükümetinin salgınla mücadele politikalarını eleştirerek, "Brezilya’da kontrol kalmadı" ifadelerini kullandı. Öte yandan ülkedeki birçok belediye başkanı, Bolsonaro’nun salgını yönetiş biçiminden memnun olmadıklarını açıkladı. Brezilya Ulusal Belediye Başkanları Cephesi (FNP), Bolsonaro’ya yazdıkları açık mektupta, acil eyleme geçilmesi çağrısı yaptı. Mektupta, "İnsanların, Brezilya vatandaşlarının, böylesine umutsuz ölümlere sürüklenmesi mantıksızdır" denildi.