Brezilya'daki Sinovac aşısı deneyi: İki doz arasındaki süre 3 hafta veya daha uzunsa etkinlik oranı yüzde 62.3'e çıkıyor

13 Nisan 2021 Salı, 14:48

Reuters, Sinovac'ın CoronaVac aşısının Brezilya'daki testlerini ve üretimini yapan Butantan Enstitüsü'nün en yeni Faz 3 klinik deneylerine dayandırdığı raporunu haberleştirdi.

Süre 3 haftadan kısa ise etkinlik yüzde 50'nin altında

Habere göre Butantan Enstitüsü, Sinovac'ın CoronaVac aşısının iki dozunun yapılması arasındaki süre üç haftadan kısa olursa, etkinlik oranının yüzde 49.1 olduğunu duyurdu. Bu oran, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) koyduğu yüzde 50 çıtasının altında.

Daha küçük bir grupla iki doz arasındaki süre üç hafta veya daha fazla tutularak yapılan deneyde ise CoronaVac'ın etkinlik oranı yüzde 62.3'e çıktı.

Covid'in hafif atlatılmasında yüzde 100'e kadar başarılı

İkinci dozun yapılmasının üzerinden iki haftadan uzun süre geçmesi halinde etkinliğin yüzde 62.3'e kadar çıkabileceğini saptayan Butantan, koronavirüse yakalananların tıbbi yardım almalarına gerek kalmaması bakımından CoronaVac'ın etkinlik oranının yüzde 83.7-100 arasında değiştiğini belirtti.

Orta derecedeki vakaları önlemede yüzde 83'e kadar başarılı

Ensitütü'nün sosyal medya hesaplarından "Harika haber" diye açıklanan sonuçlara göre CoronaVac'ın orta derecedeki vakaları önleme oranı, yüzde 62-83 arasına ulaşarak, aralık-ocak ayında açıklanan yüzde 50.3-78 aralığındaki koruma oranlarının üstüne çıktı.

Mutant varyantlara karşı etkili

Butantan'a göre CoronaVac, koronavirüsün mutasyon geçirmiş İngiliz ve Güney Afrika varyantlarına karşı da etkili.

Enstitü Başkanı Dimas Covas, "Bu aşıyı İngiliz ve Güney Afrika varyantlarına karşı test ettiğimizde, iyi sonuçlar elde ettik" dedi. Ancak Covas, aşının bu varyantlara karşı tam etkililik oranına dair bilgi vermedi.

Butantan Başkanı, CoronaVac'ın Brezilya varyantı karşısında etkinliğine dair de deney yürüttüklerini belirtip "İşe yaradığı konusunda son derece olumluyuz" diye ekledi.

Buna göre CoronaVac, Brezilya varyantı P1'e ve daha az yaygın P2'ye karşı yüzde 50.7 etkinlik kaydetti.

Etkinliğini artırmak için üçüncü doz gündemde

CoronaVac'ı 100 milyon doz tedarikini güvence altına alıp toplu aşılama programının merkezi haline getiren Brezilya için Çin menşeili bu aşının P1 varyantına karşı etkinliği hayati önem taşıyor.

Butantan Enstitüsü Klinik Araştırmalar Tıbbi Direktörü Ricardo Palacios, CoronaVac'ın etkinlik oranını artırmak için üçüncü doz yapmayı değerlendirdiklerini belirtti.

Saygın tıp dergisi The Lancet'te yayımlanacak araştırma için Brezilya'da 12 bin 400 gönüllü üzerinde deneyler yapıldı.

Koronavirüs pandemisini ABD'den sonra en ağır geçiren ülke olan Brezilya'da dün Covid-19'dan 1803 can kaybı ve 37 bin 17 yeni vaka açıklandı. Toplam can kaybı 353 bin 137’ye, toplam vaka sayısı 13 milyon 482 bin 23’e çıktı.

Türkiye'de Sinovac aşıları, daha yüksek antikor sağlanması için 28 gün arayla yapılıyor.