Brezilya'dan ithal edilen tavuk kanadında koronavirüs çıktı

13 Ağustos 2020 Perşembe, 10:11

Çin Yerel Hastalık ve Kontrol Merkezleri, Haziran ayından bu yana et ve deniz ürünleri ithalatında gerçekleştirilen rutin taramalar kapsamında, tavuk kanatlarından alınan bir yüzey örneğini test etti. Yapılan testler sırasında, Brezilya'dan ithal edilen dondurulmuş tavuk kanadı örneğinde koronavirüse rastlandı.

TÜM ÜRÜNLER TEST EDİLDİ

Shenzhen'deki sağlık yetkilileri, potansiyel olarak bozulmuş gıda ürünleriyle temas etmiş olabilecek herkesi izledi ve test yaptı. Sağlık yetkilileri ayrıca enfekte grubun yakınında depolanan gıda ürünlerini test etti. Tüm testlerin negatif çıktığı açıklandı.