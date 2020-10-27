Brezilya’dan yükselen feminist sesler

27 Ekim 2020 Salı, 16:25

“Eurídice Gusmão, Antenor Campelo ile evlendiği sırada ablasının geri dönmesi için duyduğu hasret artık tavsamıştı. Komik bir şey duyduğunda gülümser olmuştu yine, Guida’nın o anda nerede olduğunu merak ederek başını kaldırmadan bir kitaptan iki sayfa okumayı da başarıyordu. Doğru, aramalarına devam ediyor, sokaktaki her kadının yüzünü inceliyordu, hatta bir keresinde Vila Isabel’e doğru giden bir tramvayda Guida’yı gördüğünden emindi. Bu kesinlik duygusu daha sonra geçti, ondan öncekilerin hepsi gibi.” Kitaptan...

Keskin mizahını eleştirel diliyle birleştiren Brezilyalı yazar Martha Batalha, Bir Kadının Görünmez Yaşamı ile ülkesinin patriyarkal güçlerine baş kaldırıyor.

Batalha, romanında 40’lı yılların Rio de Janeiro’sunda, farklı yollar seçen iki kız kardeşin iç içe geçen öyküsünü konu ediyor.

Kardeşlerden Guida, piyanist olma hayalini gerçekleştirmek için ailesini geride bırakırken, Eurídice ise müthiş zekasına ve yeteneklerine rağmen, kendisine biçilen ev hanımlığı rolünü benimsiyor. Ancak ikisi de yaptıkları seçimlerden memnun değil.

Martha Batalha, Bir Kadının Görünmez Yaşamı’nda kendi çevresinde yaşanan gerçek olaylardan yola çıkıyor ve kadınların toplumsal cinsiyet rolleri içinde yitip giden ümitlerini mizahi bir dil ve keskin bir gözlem gücüyle aktarıyor.

Yönetmen Karim Aïnouz tarafından, 2019 yılında Görünmez Yaşam adıyla sinemaya da uyarlanan Bir Kadının Görünmez Yaşamı, Cannes Film Festivali’nin Belirli Bir Bakış bölümünde büyük ödüle değer görüldü.

MARTHA BATALHA: Brezilya’nın Recife kentinde doğdu. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro’da gazetecilik eğitimi aldı. Brezilya Edebiyatı alanında yüksek lisans çalışmalarını yine aynı üniversitede tamamlayan yazar, New York Üniversitesi’nde yayıncılık alanında ikinci yüksek lisans programını tamamladı. Yazarın ikinci romanı Nunca Houve um Castelo 2018’de yayımlanmıştır. Batalha, eşi ve iki çocuğuyla birlikte California’da yaşıyor.