Brezilyalı siyasetçi: 'Koronayla mücadele için havadan dezenfektan sıkalım'

17 Mart 2021 Çarşamba, 16:06

Brezilya'da 13 ayı geride bırakan salgında can kaybı 282 bini aşarken, şu anda ciddi boyutta enfeksiyon rakamlarıyla boğuşan güney eyaleti Rio Grande do Sul'da şaşırtıcı bir öneri gündeme geldi.

Belediye meclisi üyesi Alberi Dias, turist kasabası Canela'daki yerel politikacıların katıldığı bir toplantıda alkollü jelin havadan atılması fikrini tartışmaya açtı.

Guardian'ın yerel Metrópoles haber sitesinden aktardığı habere göre Dias, "Burada helikopterleri ve uçakları olan çok sayıda iş insanımız var... Alkollü jelin sıvı versiyonu olup olmadığını bilmiyorum ama onu püskürtmenin iyi bir fikir olacağını düşünüyorum çünkü virüs havada. Başka bir dünyadan gelmiş bir şey gibi" dedi.

50 yaşındaki politikacı, "Ekinler için uçakları kullanıyorlar. Belki de bu iyi bir fikir çünkü alkollü jelin bir zararı olmaz" diye ekledi.

Toplantıda bulunan bir başka meclis üyesinin Dias'ın önerdiği fikre defalarca güldüğü belirtilirken, hayret verici teklif sosyal medyada da alay konusu oldu.

Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Sağlık Bakanı Eduardo Pazuello'yu kovmasına gönderme yapan bir kişi, "Bu adam (Dias) sağlık bakanı olmaya hazır" diye espri yaptı.

Pazartesi akşamı Pazuello'nun ayrıldığını duyuran Bolsonaro, bakanlık koltuğuna geçecek yeni kişinin sağlık sorunlarını çok daha iyi anladığını söylemişti.

Bolsonaro'nun sosyal mesafe ve maske gibi salgın önlemlerine uzun zamandır devam eden muhalefeti göz önüne alındığında birçok kişi bu değişimin Brezilya yönetiminin salgına karşı sergilediği bilim karşıtı duruşu pek de etkilemeyeceğini düşünüyor.

Diğer yandan Bolsonaro'nun yeni sağlık bakanı olmasını istediği Brezilyalı bir doktorun, bilime duyduğu inancı gerekçe göstererek bu teklifi geri çevirdiği belirtilmişti.

Görevi kabul eden doktor Marcelo Queiroga ise Brezilya'nın sağlık krizinin yakın zamanda düzeleceğine dair kimilerince inandırıcı bulunmayan vaatlerde bulunmuştu.

Kaynak: Independent Türkçe