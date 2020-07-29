Brezilyalı yıldız Fenerbahçe'yi takibe aldı!

Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Brezilyalı yıldız oyuncu Hulk, Fenerbahçe'yi takibe aldı.

cumhuriyet.com.tr
29 Temmuz 2020 Çarşamba, 16:46
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Çin’in Shanghai SIPG takımında forma giyen 34 yaşındaki oyuncu Hulk, instagram hesabından Fenerbahçe'yi takibe aldı. 

Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen tecrübeli futbolcu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türkiye'den transfer teklifi aldığını açıklamıştı. 

Hulk'un Fenerbahçe'yi takibe alması, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırırken, iki ezeli rakibin yeniden bir transfer savaşında karşı karşıya geleceği düşünülüyor.


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