Bridgerton'ın yazarı, dizinin nasıl ortaya çıktığını anlattı
Çevrimiçi yayın platformu Netflix'in bilinen dizisi Bridgerton'ın uyarlandığı kitap serisinin yazarı Julia Quinn, yapımcı Shonda Rhimes'ın tatile yeteri kadar kitap götürmemesi ve aşk romanlarından birini şans eseri okumasının ardından dizinin ortaya çıktığını söyledi.
Quinn, pazartesi katıldığı Tamron Hall Show'da meşhur televizyon yapımcısı Rhimes'ın ilk kez kitaplarını uyarlayabileceklerini söylediği anı anlattı.
Independent'ın People'a dayandırdığı haberine göre Quinn, şu ifadeleri kullandı:
"Aniden ortaya çıktı. Öylece oturuyordum, Starbucks'ta bir şeyler yazıyormuş gibi yapıyordum ve telefonum çaldı. Arayan temsilcimdi ve 'Daha önce Shonda Rhimes'ı hiç duydun mu?' diye sordu. Ben de, 'Ah, evet' dedim. 'Pekala az önce hayatımın en ilginç telefon görüşmesini yaptım.'"
Ünlü yazar konuşmasında şunları kaydetti:
"Neredeyse tabureden düşüyordum çünkü kimse aşk romanlarını uyarlamıyordu. İnsanlar bana, 'Bu hikayeyi nasıl sattın?' diye soruyor ben de 'Hiçbir şey yapmadım!' diyorum. Anladığım kadarıyla Shonda'nın tatilde okuyacak kitabı kalmadı ve bir şekilde benimkilerden birine rastladı. Shonda tatil için yeteri kadar kitap götürmediğinden hayatımın sonsuza dek değiştiğini düşünmek çılgınca."
Bridgerton kısa süre önce yayımlanmasına rağmen izleyicilerden büyük bir ilgi gördü ve Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında yer alıyor.
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