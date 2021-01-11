'Bridgerton'ın yıldızı hangi diziye hayran olduğunu açıkladı

11 Ocak 2021 Pazartesi, 09:54

İsmi yeni Bond adayları arasında yer alan Page'in muhtemel rakipleri arasında Tom Hardy, Idris Elba gibi isimler yer alıyor (Fotoğraf: Twitter/@bridgerton)

Dijital yayın platformu Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında yer alan "Bridgerton"da Hastings Dükü Simon Basset karakterini canlandıran Page verdiği yeni röportajda, Anya Taylor-Joy'un başrolünde yer aldığı bir satranç dahisinin başından geçenleri anlatan diziye duyduğu hayranlıktan bahsetti.

Screen Rant'in haberine göre Page, dizinin izlediği son yapım olduğunu belirtti ve onu "rahat bir çift terliğe" benzetti.

Dizinin baş karakteri Beth'in sakinleştiriciler yardımıyla tavanda satranç tahtası hayal etme tekniğini gerçekleştirmeyi çok istediğinden bahseden oyuncu tekniğe şaka yollu atıfta bulunarak şunları söyledi:

"Aslında biliyor musunuz? Belki de yapmamalıyım. Ben kahveyle devam edeceğim."

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, ismi yeni James Bond adayları arasında da geçen Page, popülaritesinin artmasının ardından insanların kendisini Bond adayları arasında görmesinden gurur duyduğunu belirtti.

"Bridgerton" aralıkta yayımlanmasına rağmen izleyicilerin beğenisini çok hızlı biçimde kazanmış ve Netflix'in gelmiş geçmiş en çok izlenen dizileri arasında yer almayı başarmıştı. Kısa süre önce yayımlanan listeye göre "Bridgerton" 5. sırada yer alırken, zirvede bulunan "The Witcher"ı "La Casa de Papel" ve "Stranger Things" dizileri izliyordu.