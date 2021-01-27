Bright Osayi-Samuel sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı 23 yaşındaki İngiliz futbolcu Bright Osayi-Samuel, sağlık kontrolünden geçti.

cumhuriyet.com.tr
27 Ocak 2021 Çarşamba, 14:46
Bright Osayi-Samuel sağlık kontrolünden geçti
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze transferi için İstanbul’a gelen Bright Osayi-Samuel, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Bright Osayi-Samuel, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı" derildi.


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