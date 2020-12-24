İngiltere ile AB, Brexit ticaret anlaşmasına vardı
Avrupa Birliği ve İngiltere, Brexit sonrası ticari ilişkileri belirleyecek anlaşma müzakerelerinde uzlaşı sağladı. Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen, 'adil ve dengeli anlaşmaya' vardık açıklamasında bulundu.
İngiltere'nin AB'den ayrılması sonrası ticaret anlaşmasına varmak için yürüttüğü müzakerelerden anlaşma çıktı. İngiltere Başbakanı Borris Johnson müzakereyi Twitter üzerinden "anlaşma tamam" şeklinde duyurdu. Von der Leyen ise yaptığı açıklamada, "İngiltere ile adil ve dengeli bir anlaşmaya vardık" dedi.
"KONTROLÜ GERİ KAZANDIK"
Reuters'ın haberini dayandırdığı Londra kaynağı anlaşma için, "Paramızın, sınırlarımızın, yasalarımızın, ticaretimizin ve balıkçılık yaptığımız suların kontrolünü geri kazandık" ifadesini kullandı. Kaynak ifadelerini, "Bugüne dek AB ile sıfır gümrük vergisi ve sıfır kotaya dayanarak varılan ilk serbest ticaret anlaşmasını biz imzaladık" şeklinde sürdürdü.
İngiltere, Avrupa Birliği'nden 31 Ocak 2020'de çıkmıştı.
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