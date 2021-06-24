Britney Spears babasına açtığı vasilik davasında konuştu: ‘’Hayatımı geri istiyorum’’

24 Haziran 2021 Perşembe, 12:50

Babasının vasiliğiyle ilgili duruşmada hayatı, bedeni, parası üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığını, babası tarafından çalışmaya, lityum gibi ağır ilaçlar almaya zorlandığını, evlenip çocuk yapmasına izin verilmediğini anlatan ünlü şarkıcı, ‘’Bana karşı cephe oluşturulmuş, zorbalık yapılmış, terk edilmiş ve yalnız bırakılmış hissediyorum’’ dedi.

1990'lar ve 2000'lerin başında ‘pop müziğin prensesi’ olarak anılırken özel hayatındaki iniş çıkışların ardından 2008 yılında babasının vasiliğine giren Britney Spears, 13 yıl sonra mahkemede tam bir isyan bayrağı açtı.

‘’KİMSENİN KÖLESİ OLMAYA GELMEDİM’’

Los Angeles'daki mahkemeye 23 dakikalık telefonla ifade veren Spears, yargıçtan yaşamını kontrol eden vasiliğin sona erdirilmesini isterken, vasiliğin kendisini sömürdüğünü, istismar ettiğini, kendisine travma yaşattığını, hayatını tam manasıyla yaşamasını engellediğini söylerken, ‘’Tüm istediğim yaşamımı geri almak, bu dünyaya kimsenin kölesi olmaya gelmedim’’ dedi.

Yargıca ‘’Bana karşı cephe oluşturulmuş, zorbalık yapılmış, terk edilmiş ve yalnız bırakılmış hissediyorum’’ diyen ünlü şarkıcı, bugüne kadar kamuoyuna derdini tam anlamıyla anlatamadığını, zira kimsenin kendisine inanmayacağı hissine kapıldığını söyledi. ‘’Uzun zamandır mahkemeye ifade vermiyordum, çünkü herhangi bir düzeyde duyulduğumu hissetmiyordum’’ vurgusunu yaptı.

Britney Spears, mali durumu üzerinde hiçbir kontrolü ve hiçbir bağımsızlığı olmadığı halde çalışmaya zorlandığını, çok sayıda psikiyatrik değerlendirmeden geçirildiğini, lityum gibi ağır ilaçlara maruz bırakıldığını ve vasiliği boyunca babası James Spears tarafından travmatize edildiğini söyleyerek; ‘’Değerlendirmeye gerek bile duyulmadan vasiliğin sona erdirilmesini istiyorum. Bu arada terapistin benim evime gelmesini istiyorum, benim oraya gidip de tüm bu paparazziler tarafından utandırılmak gibi bir niyetim yok’’ dedi.

Çalışmaya ara vermek, yeniden evlenmek, daha fazla çocuk yapmak gibi kendi istediklerini yerine getiremediğini anlatan Spears, bir bebek daha yapmak için rahim içi cihazını çıkarmak istediğini, ancak vasilerinin buna izin vermediğini iddia etti.

‘’YALAN SÖYLEDİM’’

‘’Yalan söyledim ve tüm dünyaya iyi olduğumu, mutlu olduğumu söyledim. Ama aslında şoktaydım. Travma geçiriyorum. Bir söz vardır, gerçek olana dek numara yap. Ama şimdi size gerçeği söylüyorum. Mutlu değilim, uyuyamıyorum. Çok kızgınım. Depresyondayım, her gün ağlıyorum’’ diye konuşan Spears, ‘babasının arzularını yerine getirmediğinde babası tarafından cezalandırıldığını ve kendisini babasının taleplerinin kölesi gibi hissettiğini’ dile getirdi.

Vasiliğin bitirilmesini talep edebileceğinden bile uzun süre haberinin olmadığını belirten şarkıcı, bir keresinde Las Vegas'ta kalmayı reddetme girişiminde bulununca terapistinin kendisini seanslarda işbirliği yapmamak ve ilaçlarını almamakla suçlayıp derhal en ağır psikiyatri ilaçlarından biri olan lityum verdiğini, lityum yüzünden kendisini sarhoş gibi ve korku içinde hissettiğini anlattı.

Önceki terapistinin gücünü kötüye kullandığını, menajerlerinin onu yıllarca ara vermeden performans sahnelemeye zorladığını, 2019 yılının başında Las Vegas şovlarını iptal edince babası tarafından ayda 60 bin dolar ücreti olan bir tedavi merkezine zorla yatırıldığından yakınan Spears, ‘’Ben bu dünyada bu muameleyi hak edecek bir şey yapmadım. Beni istemediğim herhangi bir şey yapmaya zorlamaları, çok yanlış’’ dedi.

Tek istediğinin sahici bir hayat olduğunu, ama muhtemelen terapinin devam etmesine ihtiyacı bulunduğunu ifade eden şarkıcı, kendisi için oluşturulacak tıbbi plan için kendisinin onayının alınmasını ve kendi avukatını seçmeyi talep ettiğini belirtti.

Justin Timberlake'den Mart 2002'de ayrıldığı Spears'a destek geldi. Ünlü şarkıcı-aktör, sosyal medya paylaşımlarında şu vurguları yaptı; ‘’Bugün gördüklerimizden sonra şu anda hepimiz Britney'i desteklemeliyiz. Geçmişimizde iyi veya kötü ne olursa olsun ve ne kadar uzun zaman önce olursa olsun ona yapılanlar doğru değil. Hiçbir kadın kendi bedeni hakkında karar vermekten kısıtlanmamalıdır’’ dedi.