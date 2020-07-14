Brüksel’deki dışişleri bakanları toplantısında Türkiye’ye sert eleştiriler yöneltildi

14 Temmuz 2020 Salı, 02:00

Yeni tip koronavirüs önlemlerinin geçen martta uygulanmaya başlamasının ardından dün Brüksel’de ilk kez yüz yüze toplanan Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının gündeminde Türkiye vardı. Zirvede, Ayasofya’nın statüsünün değiştirilmesine ilişkin karar kınanırken görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “Türkiye ile tansiyonun düşürülmesinden yanayız, diyalog çerçevesinde ilişkilerimizin yürütülmesini istiyoruz. Diğer taraftan Türkiye’nin faaliyetlerinin ortaya çıkardığı sınamalara karşı atabileceğimiz olası adımlar üzerinde de çalışacağız” dedi. Toplantıda, Türkiye’ye D. Akdeniz, Libya konularında sert eleştirilerin gündeme geldiği aktarıldı. Fransa’nın Türkiye’ye ek yaptırım talebi konusunda ise somut karar çıkmadı.

‘ÇIKARLARIMIZLA ÇATIŞIYOR’

Borrell, “Türkiye’nin önemli bir partner olduğunu” belirterek “ilişkileri AB değerleri, çıkarları ve prensipleriyle uyumlu olarak güçlendirmek istediklerini” söyledi. Toplantıda, “Türkiye ile ilgili endişe verici gelişmeler olduğunu bütün ülkelerin kabul ettiğini” vurgulayan AB temsilcisi, Doğu Akdeniz ve Libya’daki gelişmelerin birliğin çıkarlarıyla çatıştığı görüşünü dile getirdi. Borrell, “Bizler Türkiye ile güven çerçevesinde ilişkiler kurmak istiyoruz. Özellikle Libya konusunda siyasi çözüm çağrısında bulunuyoruz” dedi. 15 Temmuz 2019 tarihinde Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarıyla ilgili Türkiye’ye yönelik yaptırımların hâlâ yürürlükte olduğunu da hatırlattı. Bu bağlamda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin talebi üzerine yeni adımlar atılabileceğini ve konunun gelecek ay tekrar ele alınacağını kaydetti.

AB yetkilisi, “Herkesin istediği ve desteklediği güven ortamının inşa edilmesi için Türkiye’nin AB çıkarlarına ve üye ülkelerin egemenliğine zarar veren tek taraflı faaliyetlerine son vermesi gerekiyor” ifadesini kullandı.

Türkiye ile diyalog ve olası yaptırımlar ile ilgili bir soruya ise “Yaptırımlar her zaman amaca ulaşmak için bir enstrümandır ancak kendi başlarına siyaset değildir. Konsey, Türkiye’nin sondaj faaliyetlerini ele aldı. Aynı zamanda tansiyonu düşürmek niyetlerini dile getirdi... Konsey ilişkileri test eden konularda tansiyonu düşürülebilecek yolların araştırılmasına geniş destek verdi. Ancak aynı zamanda yaşadığımız sorunlar için alınabilecek önlemlere yanıt olarak bir seçeneğin hazırlanmasını da istedi” dedi.

PARİS TALEP ETMİŞTİ

AB, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğalgaz arama faaliyetlerini “yasadışı” olarak nitelendiriyor. Ankara, BM silah ambargosunu delerek Libya’da Ulusal Uzlaşı Hükümeti’ne silah göndermekle de suçlanıyor. Fransa, Doğu Akdeniz’de Türk gemilerinin bir Fransız gemisini taciz ettiği iddiasıyla AB’yi toplantıya çağırmıştı. Paris hükümeti, Türkiye’ye karşı yeni yaptırımlar uygulanabileceğini savunmuştu.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde toplantıdan önce, Türkiye’nin D. Akdeniz’deki faaliyetlerini kaygı verici olarak niteledi. İnsan hakları ve demokrasi ile ilgili sorunların da aylık toplantılarda ele alınması gerektiğini savundu.