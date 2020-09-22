Bu Fenerbahçe yetmez!
Süper Lig’de ikinci haftayı kapatan Fenerbahçe- Hatayspor maçı için yorumcular ne dedi?
Süper Lig’de ikinci haftayı kapatan Fenerbahçe- Hatayspor maçı için yorumcular ne dedi? Detaylar haberimizde.
Uğur Meleke: “Erol Bulut’un mantalitesini değiştirmesi gerek. Legends Cup finalinde Jailson-Tolga-Gustavo vardı. Rize’de Tolga-Gustavo merkezini bozmadı. Fenerbahçe, Hatay’la oynarken 68 dk Gustavo-Tolga orta sahasıyla oynamaz. Bu büyük takım davranışı değil.
Mehmet Demirkol: Futbolun temel ilkesi top rakipteyken daralıp topa sahip olunca genişlemek. Daralmalarda çok iyiydiler ama açılırken hiç olmadı. Dolayısıyla bu kadar iyi çıkabilen bir takıma karşı hiç şans vermediler. Kalecisine hiç ihtiyaç duymadan bir maçı bitirmek de Sarı-Lacivertliler’in çok yaşadığı bir durum değil. Öte yandan üretim çok ama çok zayıftı. Son saniyede Sinan’ın kaçırdığı, akan oyunda üretinlen tek pozisyondu. Bu Fenerbahçe’ye yetmez? Özellikle de 8 dakika 10, 16 dakika 9 kişi oynamış bir rakibe karşı bir üçgen kurup ceza sahasına giremiyorsanız bunun altındaki nedenlere bakmak gerekir.
Ali Ece: Erol Bulut hoca bu yenilgi hissi oluşturan beraberliği unutturmak istiyorsa derbiye bambaşka bir Fenerbahçe hazırlamalı. A planını mutlaka gözden geçirmeli hatta ilk 45’teki kurgu A planıysa hemen o planı unutmalı!
Reha Kapsal: Sarı-lacivertlilerin
hücum setlerinin, bu kadar kapanan bir takıma karşı daha
ezberlenmiş şekilde olması gerekirdi. Evet F.Bahçe yeni bir
takım. Mazereti var, bunun için de zamana ihtiyacı var. Ama ne
kadar da olsa bir kaç tane hücum setinde birlikte hareket etmeleri
gerekirdi. Erol hoca, Alanya ile Malatya'daki oyunlar farklı,
F.Bahçe'deki oyun farklıdır. Sarı-lacivertlilerin, iç saha ve
dış sahada daha çok ofansı düşünerek, yeri geldiğinde daha
çok riskler alarak oyunlar tercih etmesi gerekir. Oyun planlarının
da maçın gidişatına göre olması lazım.
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