Bu festivalde kediye de köpeğe de yer var!

Hayvanlara karşı duyarlılığı ve hayvan sevgisini artırmak, onlarla beraber uyumlu yaşama bilincini gerçekleştirmek amacıyla yola çıkan Pet Festivali, 18 ve 19 Haziran tarihleri arasında, “Bu Dünya Hepimizin” sloganı ile YBY Kemerburgaz’da düzenlenecek.

cumhuriyet.com.tr
13 Haziran 2021 Pazar, 02:00
Bu festivalde kediye de köpeğe de yer var!
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Evcil hayvanların özgürce alanda dolaşabileceği, özel alanlarda yeni arkadaşlarla tanışabilecekleri, tüm ihtiyaçlarını giderebilecekleri alanda pet sektörünün en önde gelen firmaları da standlar kuracak. 

Konserler, çeşitli yarışmalar, seminerler, şovlar, söyleşiler, workshop ve atölyelerin de yapılacağı Pet Festivali’nde, ihtiyaç sahibi olan hayvanlar ve barınaklar için mama ve bağış yardımı da toplanacak. Festivalin bitişinde de Ceylan Ertem sahneye çıkacak. 


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