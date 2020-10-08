Bu haberi okurken ne kadar para kaybettiğinize inanamayacaksınız
Özcan Kadıoğlu, sosyal medya hesabından dolar kurundaki artışla ilgili dikkat çeken iki ayrı paylaşım yaptı.
Dünya gazetesi yazarı Özcan Kadıoğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken iki ayrı paylaşım yaptı.
Kadıoğlu dün yazdığı mesajında, “Dolar kurundaki her 10 kuruşluk artış vatandaşımızın dış borç için 9.700.000.000 TL daha fazla vergi vermesi demek. Kısacası dünden bugüne vatandaşımız kur artışından dolayı 12.6 Milyar TL daha fazla vergi ödeyecek. Bu para ile emekli vatandaşlarımıza 1.000 TL ikramiye verilebilirdi” diye yazdı.
Kadıoğlu bugün ise, dün yazdığı mesajı paylaşarak, “Malesef bu twitimin üzerinden 19 saat geçtikten sonra dış borcumuzda döviz kuru artışı sebebiyle ödeyeceğiz vergi miktarı 7,8 Milyar TL daha arttı. Bu para ile kamu yaklaşık olarak bir AVRASYA GEÇİŞ tüneli yapabilirdi. Veya 10 tane F35 savaş uçağı alınabilirdi.” diye yazdı.
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