Bu hafta vizyona girecek 8 film

20 Ağustos 2021 Cuma, 00:00

Şirketler, her ne kadar henüz salonları dolduracak gişe filmlerini vizyona sokmuyor olsalar da, sinemaseverler salonlara gelmeye başladı. Otuzlu dereceleri aşan sıcaklıklarda klimalı salonların sunduğu hayal dünyası, şehirde yaşayanlar için çekici olmaya devam ediyor.



Bu hafta ise sinema salonlarında bu 1'i yerli 8 film vizyona girecek.

ZİHİN GEZGİNİ

Hugh Jackman'ın başrolünde yer aldığı "Zihin Gezgini", insanın zihnine bağlanarak geçmişi tekrar yaşatabilen bir sistemle bir anda ortadan kaybolan sevdiği kadını bulmaya çalışan bir dedektifin hikayesini anlatıyor.

Yönetmen koltuğunda Lisa Joy'un oturduğu, gerilim, bilim-kurgu türündeki filmde Rebecca Ferguson, Thandiwe Newton, Cliff Curtis ve Angela Sarafyan rol alıyor.

KÖRKÜTÜK

"Körkütük" filmi belirli seviyede tüketilen alkolün hayat standartlarını yükselteceğine dair bir araştırmaya rastlamalarının üzerine, bunu kendi hayatlarında test etmeye karar veren dört lise öğretmeninin hikayesini konu ediniyor.

Oyuncu Mads Mikkelsen ve yönetmen Thomas Vinterberg'i yeniden bir araya getiren filmin oyuncu kadrosunda Mikkelsen'in yanı sıra Thomas Bo Larsen, Magnus Millang, Lars Ranthe ve Maria Bonnevie yer alıyor.

ŞEFLERİN ŞEFİ

Yönetmenliğini Ahmet Kapucu'nun üstlendiği, Arzu Yurtseven'in senaryosunu kaleme aldığı "Şeflerin Şefi"nde Sermiyan Midyat, Ruhi Sarı ve Zeynep Gülmez oynuyor.

Haftanın tek yerli ve komedi türündeki olan yapım, aralarındaki rekabeti sonlandırmak için bir yarışmaya katılan Cemal ile Halil'in hikayesini konu ediniyor.

PAW PATROL

Haftanın animasyon türündeki "Paw Patrol" filmi, Macera Şehri'nin kaosa sürüklenmesine neden olan belediye başkanına karşı zorlu bir mücadeleye girişen kahraman köpekler Ryder ve arkadaşlarının hikayesini anlatıyor.

DEMON SLAYER: MUGEN TRENİ

Japon yönetmen Haruo Sotozaki'nin "Demon Slayer: Mugen Treni" adlı animasyon filmi, ailesi acımasızca öldürüldükten sonra iblis avcısı olan Tanjiro Kamado'nun hikayesini ele alıyor.

BARUT KOKTEYLİ

ABD, Almanya ve Fransa ortak yapımı "Barut Kokteyli"'nin yönetmen koltuğunda Navot Papushado oturuyor.

Karen Gillan'ın başrolünde yer aldığı, orijinal adıyla "Gunpowder Milkshake", işinin ehli bir suikastçı olan annesi tarafından 12 yaşında terk edilen ve 15 yıl sonra annesi gibi ölümcül bir suikastçı olan Sam'in, bir görev sırasında ortada kalan 8 yaşındaki bir kızı korumak için suikastçı örgütünü karşısına almasını anlatıyor.

SPIRAL: TESTERE DEVAM EDİYOR

Haftanın tek korku türündeki "Spiral: Testere Devam Ediyor" adlı filmin başrollerini Chris Rock ve Samuel L. Jackson paylaşıyor.

Darren Lynn Bousman'in yönettiği yapım, kurbanlarını oyunbaz tuzakların içerisinde bulmacalar çözmeye zorlayan Jigsaw'unkine benzer cinayetlerin, bu kez polis teşkilatı üyelerini hedef aldığı bir öyküyü odağına alıyor.

COLLECTIVE

Alexander Nanau'nun yönettiği "Collective" belgeseli, 2015 yılında Bükreş'te Colectiv adlı bir mekanda gerçekleşen bir konser sırasında çıkan ve onlarca ölümle sonuçlanan yangın sonrası hastaneye kaldırılan fakat durumu hayati olmayan yaralıların da ilerleyen dönemde ölüm haberlerinin gelmesi üzerine yapılan araştırmanın, sağlık sektöründe palazlanmış büyük yolsuzlukları ortaya çıkarmasını konu ediniyor.

Romanya sağlık sistemindeki sıkıntıları, dönen rüşvet çarkını ve vatandaşın sağlığını hiçe sayan uygulamaları konulara işaret eden belgesel, geçen yıl "2020 EFA En İyi Avrupalı Belgesel", "2020 DocAviv (İsrail) En İyi Uluslararası Belgesel", "2020 Montpellier Akdeniz FF En İyi Belgesel", "2020 Sofya En İyi Belgesel", "2020 Tromso Don Quixote Ödülü" ve "2019 Zürih En İyi Uluslararası Belgesel" ödüllerini kazandı.