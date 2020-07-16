‘Bu hatadan dönülsün’

16 Temmuz 2020 Perşembe, 06:00

Açıklamada, “UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası listesine de dahil olan Ayasofya, ülkeler ve dinler arası dostluğun bir simgesi olarak müze statüsünü dünya var oldukça korumalıdır” denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Hepimizin bildiği gibi, ‘Ayasofya’nın ibadete açılması’, sürekli olarak siyasi oy çıkarları için yıllar içinde gündeme getirilen bir konu olmuştur. Yakın geçmişte Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuyu gündeme taşımanın gereksizliğini, mantıksızlığını, siyasi ve diplomatik uluslar-arası gerekçelendirmede yeri olmayışını en anlaşılır sözlerle kamuoyumuza açıklamıştı.

Bundan 86 yıl önce, 1934 yılında, çağdaş, önyargısız, hoşgörüye dayalı, çoğulcu bir demokrasiyi, bu temelde bir insanlık anlayışını ülkemize, toplumumuza aşılamış olan Mustafa Kemal Atatürk’ün Ayasofya’nın ‘tüm insanlığa açık bir müzeye dönüştürülmesi’ yönünde attığı muhteşem adımından bugün vazgeçilmiş olmasını, ne anlamak ne de hazmetmek mümkündür...

En kısa zamanda Türkiye’nin bu hatadan dönmesi en büyük dileğimizdir ve inanıyoruz ki yüce Türk ulusunun hoşgörü ve barış dolu tarihi perspektifine uyan tavır budur.”