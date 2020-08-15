15 Ağustos 2020 Cumartesi, 06:00

Mersin’de ikamet eden ancak her yıl Şavşat’taki köyüne gelen Nihat Bilgin, kesim yapılan İncesu mevkiini gezdi. Köyüne, arazisine, bağına, bahçesine, ormanına baktığını belirten Bilgin, çocukluğunda ve gençliğinde ormanlarda çalıştığını ancak hiçbir dönemde böyle bir kesim görmediğini söyledi.

Kesim yapılan ormanın hemen evinin karşısında olduğunu kaydeden Bilgin, “Karşıdan baktığınızda açılan alan canınızı acıtıyor. Bu orman kesiminin yapıldığı yer, yüzde seksen eğimli olan heyelan olabilecek bir yapıya sahiptir. Orası bu ormanlar sayesinde duruyor. Orası kesilir mi? Bunu bilmek ve anlamak için orman mühendisi, jeoloji mühendisi, uzman falan olmanıza gerek yok. Eğer normal bir insan iseniz, gözleriniz kör değilse vicdanınız, beyniniz varsa bunu anlarsınız” dedi.

Tamamen tıraş yöntemi kullanılarak orman kesiminin yapıldığını söyleyen Bilgin, “Ayakta dikili hiçbir şey bırakılmıyor. Böyle bir şeyi, ağaç, orman, doğa düşmanı olanlar yapar. Bakın küçük fidanlar bile kırılmış, yok edilmiş. Bu şekilde orman kesimi yapıldığında bu arazi heyelana hazır hale getirilir” dedi.

Kesimlerin Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bilgisi dahilinde yapıldığını kaydeden Bilgili, “Ormanları koruması gereken kurum buna neden kayıtsız kalır? Benim ciğerim yanıyor, ey yetkililer size sesleniyorum. Batıda, Ege’de ormanlar yanıyor, yakılıyor. Burada ise katlediliyor. Bu güzelim ormanlar size ne kötülük yaptı? HES’ler için orman kesiyorsunuz, madenler için orman kesiyorsunuz. Yollar için orman kesiyorsunuz. Odun için orman kesiyorsunuz. Elektrik hatları için orman kesiyorsunuz. Bu, bir orman soykırımıdır. Bu katliamı durdurun” dedi.